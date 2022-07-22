氣溫破表！營養師傳授大暑「養生飲食」，綠豆、山藥可多吃

▲綠豆能幫助消暑提神。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

近來氣溫越來越高，體感溫度更是破表，明日正值大暑正是每年最熱的時節，熱天不只身體在燒，心情也跟著煩躁，營養師余朱青分享，大暑時的養生原則就是散熱和補水，飲食需要把握3大原則，讓你安然度過酷暑。

氣溫動輒破38度的夏季，心情總是心浮氣躁，營養師指出大暑應遵循散熱和補水，如果為了消暑冷氣吹太冷，又吃很多冰品，反而無法幫助排汗散熱，還讓寒氣入侵，不只體內一把火，又中暑不舒服，所以身體適度排汗很重要。

在清晨或傍晚氣溫相對不高時，建議選擇緩和運動，像是散步、瑜珈等，讓身體可以微微出汗，對身體就很有幫助，而飲食方面則以清淡飲食為主，並把握以下3原則。

#足夠蛋白質

營養師余朱青分享，高溫會加速人體新陳代謝與能量消耗，讓人容易感到疲勞，蛋白質更不能少，像低脂肪的雞肉、鴨肉都是大暑進補上選。

#多吃健脾食物

濕熱的氣候讓人食慾不振或消化不良，多吃冬瓜、薏米、綠豆、綠豆芽、蓮子等，可以幫助抵禦暑濕侵襲，消暑又提神。

#加強益氣養陰

天氣熱出汗也多，除了及時補充水分，建議攝取山藥、蓮藕、木耳、苦瓜、蜂蜜等，可補氣消暑，增強體質。

►夏季必喝！營養師傳授「美肌排毒水」食譜，幫你增加代謝力