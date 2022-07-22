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任容萱姊弟戀吐金句　「彼此用心經營總是甜蜜」

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▲▼ Tiffany任容萱 。（圖／公關照）

▲任容萱疊戴Tiffany T系列項鍊，她認為不僅時髦，也具修飾出小V臉的效果。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

33歲任容萱日前為凱渥前男模林柏澍慶生的親吻影片外流，讓戀情曝光，她雖然沒有親自公開證實，但近日她戴上美國珠寶品牌Tiffany & Co.七夕情人節主打的Tiffany T1系列珠寶，洩露了感情觀，她認為浪漫又幸福的節慶，無論是驚喜、禮物、花束、卡片、旅行或燭光晚餐哪一個環節，彼此若能用心經營，相信感情一定能總是幸福甜蜜蜜。

▲▼ Tiffany任容萱 。（圖／公關照）▲▼ Tiffany任容萱 。（圖／公關照）

▲Tiffany T1 18K玫瑰金寬版鋪鑲鑽石手環（左）725,000元，Tiffany T1 18K玫瑰金圓形鋪鑲鑽石項鍊247,000元。

任容萱對於這段相差5歲的姊弟戀相當保護，希望外界給她正常交友的空間，但她倒是樂意分享夏季穿搭術，她表示炎炎夏日多以白色服裝為主，亮眼首飾成為每天變化的關鍵，她最喜歡疊戴項鍊，因此選戴兩款不同長度與大小的Tiffany T1 18K玫瑰金圓形鋪鑲鑽石項鍊，不僅時髦，還能修飾出小V臉的效果。

▲▼ Tiffany任容萱 。（圖／公關照）

▲任容萱熱愛白色穿搭，搭配她代言的Skechers休閒鞋。（圖／翻攝lorenejen IG）

Tiffany T系列的戒指、手環也是任容萱的心頭好，俐落的T字線條充滿力量，展現個性美；而她熱愛的白色穿搭還有另一個搭配利器，即是她代言的Skechers各色休閒鞋，輕鬆就能展現俏麗活潑的風格。

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關鍵字：

任容萱, Tiffany

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