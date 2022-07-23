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宋智孝私服洩又潮又辣的一面！　透視衫裡「黑Bra」輪廓全現形

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記者王則絲／台北報導

韓女星宋智孝自從剪了短髮後，在IG上發文的頻率增加許多，讓粉絲們看到更多私下的面貌，包括歐膩日常的穿衣風格。近日宋智孝的穿搭美照便很有看頭，一身破洞上衣與刷破牛仔褲下，踩著潮迷們都想要的NIKE X AMBUSH聯名DUNK HIGH鞋款；不過另一套造型卻是天差地遠，宋智孝穿著透視衫讓黑色Bra的輪廓全透出，難得展現性感的一面。

▲宋智孝。（圖／翻攝自IG）

▲宋智孝最新分享街頭風休閒造型。（圖／翻攝自IG@my_songjihyo）

宋智孝近期在IG上頻繁分享生活照，讓粉絲們有收藏不完的美照，在她最新發布的貼文當中，以私下休閒的模樣現身，她身上穿著一件TheOpen Product的水藍色渲染上衣，上頭有些不規則的破洞設計，顯得特別有率性不羈的潮流感，然而這天歐膩腳下踩的也正是一雙潮鞋，為NIKE 與AMBUSH推出的聯名DUNK HIGH鞋款。

▲宋智孝。（圖／翻攝自IG）

▲宋智孝。（圖／翻攝自IG）

▲宋智孝穿著透視衫難得展現女人味。（圖／翻攝自IG@my_songjihyo）

當初宋智孝剪短髮時，許多粉絲失望表示失去了原先的女神韻味，不過其實短髮造型也可以很有女人味，日前宋智孝的另一組穿搭美照中，便穿上了透視上衣的造型，透出內搭的「黑Bra」輪廓，若隱若現簡直女人味爆棚，搭配一雙白色細帶跟鞋，優雅氣質立刻顯現，呈現了宋智孝多變的風格。

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宋智孝

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