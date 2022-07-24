星・變美／范冰冰公開4款夏日愛用保養！平價保濕噴霧狂囤幾十瓶

▲熱賣保養的范冰冰，每次分享愛用物就會掀起熱賣潮。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝范冰冰小紅書、微博

擁有細緻白嫩好肌膚的大陸女星范冰冰可說是圈內出了名的「保養控」，不僅時常分享護膚祕訣，更熱衷挖掘各種美妝保養好物，每次公開愛用品都會掀起一波強賣熱潮。近日她就再度分享近期最推薦的夏日必入手好物，還被網友發現這4款保養品都很平價，已在網上掀起一波搶購潮，尤其她狂囤貨的第一款韓系保濕噴霧，甚至不到台幣350元就能入手。

＃innisfree水油精華噴霧



她表示這瓶噴霧是先前在南韓工作時，化妝師每天隨身化妝包裡都必放的單品，當時是較乾燥的冬季，眼下容易卡粉，化妝師都會幫她使用這瓶。臉部覺得乾燥起皮時，搖勻後噴到臉上，瞬間就讓卡粉狀況緩解，就像是把底妝潤開似的，讓底妝恢復到剛畫好的新鮮狀態，且能讓底妝有很好的服貼度，妝前妝後都能用。

她更透露，因不確定大陸有沒有販售，離開韓國前囤了好幾十瓶，還送給身邊的演員朋友，大家也都覺得非常好用。

＃Seven Chic雪松沐浴露



她透露自己夏天洗澡比較頻繁，會擔心肌膚上的好油脂被洗掉，但這款沐浴露泡沫很豐富，洗起來比較滋潤，且還添加了高達1%的菸鹼醯胺，溫和清潔的同時還有美白效果。而且這款有著比較偏中性的雪松味道，聞起來很高級，留香時間也比較長。

＃Tahe精油髮膜



這款Tahe精油髮膜讓范冰冰大讚是近期用過最好用的髮膜！她表示自己因在韓國時一天裡連續漂髮3次，髮質大受損，變得非常乾枯毛躁，甚至有些頭髮都從中斷裂了，後來試了20幾款髮膜，發現這款最好用。

她大讚這款髮膜質地很細膩，一抹上就像給頭髮補水的感覺，用後頭髮又滋潤又蓬鬆。她有時還會用來做密集護理，先塗抹一些精油或椰子油在頭髮打底，再用這款髮膜，如果不出門的時候會敷上一天，沖洗後頭髮就會變得非常亮。

＃d’Alba水潤保濕防曬乳



她透露自己其實是很懶得用防曬乳的人，因為很討厭防曬黏膩的質地，但這款d’Alba防曬質地很清爽又輕薄，但又不會有吸在臉上的乾澀感，塗在臉上就像一層薄薄的滋潤乳霜，而且還有一點潤色效果，讓肌膚看起來很清透。防曬係數有SPF50/PA++++，防護力很夠，用起來還很舒服，是她近期覺得很好用的防曬霜。

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