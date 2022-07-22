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美容教父牛爾點出保養「3大誤區」，小心愛美不成反毀容

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▲▼保養不成反毀容的「3大誤區 」。（圖／Unsplash、Pexels）

▲錯誤的保養習慣是變醜的元兇。（圖／Unsplash、Pixabay，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

每天塗塗抹抹，但為什麼肌膚還是不見起色？肌膚不好和產品價格並無直接關係，倒是和你的保養習慣手法有關，美容教父牛爾點出日常保養的3大誤區，讓你保養不成反毀容，你也中了嗎？

#洗臉用毛巾擦拭

牛爾分享，很多人洗臉後都會用毛巾擦臉，但鮮少人會注意毛巾的清潔和消毒，毛巾若是一直掛在潮濕的浴室，那麼細菌就很容易被細菌侵蝕。現在市面上可買到一次式的洗臉巾，洗完就丟掉，或是順道帶到脖子和耳朵，就不怕浪費。

▲▼保養不成反毀容的「3大誤區 」。（圖／Unsplash、Pexels）

#清潔過度

不少明星都強調肌膚清潔的重要性，使得不少人會有「清潔過度」的問題，其實清潔不足或是過度都不好，牛爾舉例若是今天外出只塗防曬乳，那麼就不需要防曬油加上洗臉雙重清潔，很多卸妝產品都強調洗卸合一，其實只要仔細清潔洗臉一次都足夠。若眼妝和唇妝較厚重、可以先用眼唇卸妝液局部清潔後，再卸妝一次即可。

▲▼保養不成反毀容的「3大誤區 」。（圖／Unsplash、Pexels）

#頻繁去角質

夏季天熱高溫，臉部出油狀況變多，加上長時間佩戴口罩，臉部粉刺冒不停，這時會有人會選擇去角質來消滅油光，殊不知這樣反而削弱肌膚屏障，容易使肌膚越來越敏感，牛爾建議去角質不宜太頻繁，建議針對T字部位和下巴即可，像是較為嬌嫩的兩頰，不去角質也可以。

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關鍵字：

毀容, 日常習慣, 保養誤區

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