專屬「購物狂」的3招省錢方法：買得開心的同時，荷包不哭了

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許多女孩們熱愛買東買西，除了是一種興趣，其實更是一種日常的紓壓管道，雖然為促進經濟是一樁好事，不過老是讓自己「月光」也不是辦法，如果你也身為「購物狂」的話，不妨試試這3招省錢的小方法，讓你能繼續享受購物的快樂，同時減輕荷包的負擔。

＃每個月設定固定的購物額度

每個月設定購物額度是最基本的方法，在薪水入帳的同時就先劃分好能運用來購物的金錢，如果能做到的話，那麼就不必太擔心自己會在無意間花太多錢，甚至能將每月剩餘的錢拿來儲蓄。但這個時代實在太方便，包括信用卡、分期付款⋯⋯都會讓人在不知不覺超支預算，所以其他省錢小撇步也要併行才行。

＃盡量試過再買

現在網路購物十分方便，品項包羅萬象，幾乎可以用網購解決所有生活用品，也因此常常讓人手滑就下單了，雖然許多店家都有完善的退換貨功能，讓人常抱著不喜歡在退貨就好了的心態「先買再說」，但事實上是，就算送來的東西不符合期望，大部分人還是會覺得「算了」，變成將就著用，不過回頭想想，如果同樣的東西今天是在實體店摸過、試過，你還會買嗎？

＃減少使用電子支付

電子支付的確為現代生活帶來躍進般的巨大改變，不過虛擬錢包的優點也是另個面向的缺點，許多人在使用電子支付時，因為交易在一瞬間就結束了，會覺得比較沒有付錢的真實感，在結算帳單時才會發現自己花錢如流水，盡可能的使用現金付款，是一個逼迫自己感覺「心痛」的省錢方法之一。