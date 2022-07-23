fb ig video ETtoday search mobile

專屬「購物狂」的3招省錢方法：買得開心的同時，荷包不哭了

>

編輯／JJ　圖／翻攝自IG@o10913

許多女孩們熱愛買東買西，除了是一種興趣，其實更是一種日常的紓壓管道，雖然為促進經濟是一樁好事，不過老是讓自己「月光」也不是辦法，如果你也身為「購物狂」的話，不妨試試這3招省錢的小方法，讓你能繼續享受購物的快樂，同時減輕荷包的負擔。

▲購物狂省錢法 。（圖／翻攝自IG）

＃每個月設定固定的購物額度

每個月設定購物額度是最基本的方法，在薪水入帳的同時就先劃分好能運用來購物的金錢，如果能做到的話，那麼就不必太擔心自己會在無意間花太多錢，甚至能將每月剩餘的錢拿來儲蓄。但這個時代實在太方便，包括信用卡、分期付款⋯⋯都會讓人在不知不覺超支預算，所以其他省錢小撇步也要併行才行。

▲購物狂省錢法 。（圖／翻攝自IG）

＃盡量試過再買

現在網路購物十分方便，品項包羅萬象，幾乎可以用網購解決所有生活用品，也因此常常讓人手滑就下單了，雖然許多店家都有完善的退換貨功能，讓人常抱著不喜歡在退貨就好了的心態「先買再說」，但事實上是，就算送來的東西不符合期望，大部分人還是會覺得「算了」，變成將就著用，不過回頭想想，如果同樣的東西今天是在實體店摸過、試過，你還會買嗎？

▲購物狂省錢法 。（圖／翻攝自IG）

＃減少使用電子支付

電子支付的確為現代生活帶來躍進般的巨大改變，不過虛擬錢包的優點也是另個面向的缺點，許多人在使用電子支付時，因為交易在一瞬間就結束了，會覺得比較沒有付錢的真實感，在結算帳單時才會發現自己花錢如流水，盡可能的使用現金付款，是一個逼迫自己感覺「心痛」的省錢方法之一。

關鍵字：

購物狂, 省錢

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

陳若儀度假大秀纖腰美腿

陳若儀度假大秀纖腰美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

心事最多星座Top 3

心事最多星座Top 3

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

第一眼看到的是正臉還是側面？測出你背後的小人

第一眼看到的是正臉還是側面？測出你背後的小人

得不到才會越來越愛的三大星座男！到手了反而不懂得珍惜

得不到才會越來越愛的三大星座男！到手了反而不懂得珍惜

對另一半很小氣的3大星座男　願意付錢代表把妳放心上

對另一半很小氣的3大星座男　願意付錢代表把妳放心上

劉詩詩「天仙級黑白配」太難超越！　霸氣翹腳絕美曲線曝光 46歲舒淇背寶格麗小Ｑ包超逆齡！明明代言服裝「逆天長腿」更搶鏡 「冰塊＋鹽＋電風扇」室溫急降3度　4招居家降溫隨手就能做 宋智孝私服洩又潮又辣的一面！　透視衫裡「黑Bra」輪廓全現形 101全台最高86樓吃到飽餐廳「饗」　最快年底開幕 電風扇「擺對位置」室內涼一倍！　在1狀態下「一定要開窗」 宋慧喬私房巴黎美照曝光！FENDI「火辣薄紗」透出雪白嫩肌電翻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面