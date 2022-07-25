防曬挑錯小心曬老又曬黑！皮膚科醫師曝「1關鍵」防護才夠力

▲做好防曬能幫助預防肌膚老化。（圖／翻攝IG@2m_ariel、@laneige_kr）

記者張毓容／綜合報導

想擁有好肌膚，防曬不能少！但防曬天天擦，你真的知道防曬的作用是什麼嗎？你的防曬真的有效、防護力夠嗎？台北長庚醫院皮膚科主治醫師鄭椿昱就提醒，以往常被忽略的極長波UVA不僅會使肌膚曬黑、曬老，還會到肌底造成長久傷害，想做好防曬，就要學會挑選合適的防曬，還有使用量也很重要。

不少人對於防曬的概念，就是避免曬黑、曬傷，但很多人都不知道，其實紫外線還會讓肌膚被曬老，加速老化，甚至使肌膚產生病變，尤其是長波UVA。鄭醫師表示，紫外線UV光依照波長分為UVA、UVB、UVC，其中會影響肌膚的UVB、UVA就是防曬產品主要防禦的部分。

會導致肌膚曬傷的UVB波長較短（290nm～320nm），只會照射到表皮，而波長較長的UVA穿透力更強，會深至肌膚真皮層，造成長久的肌膚傷害，不僅會使肌膚變黑、產生斑點，還會導致膠原蛋白減少、皺紋、臉頰鬆垮等老化問題接踵而來。

而UVA一般分為2種波長，短波UVA為波長320～340nm，長波UVA為340～400nm，經研究發現，抵達地表的紫外線UV光有95%是UVA，其中80%以上是長波UVA，甚至有高達30%以上的波長落在殺傷力最強的「極長波UVA」 （波長380～400nm），比長波UVA更能深入滲透肌膚底層，造成肌底嚴重損害。

但目前市面上防曬產品使用的防曬濾劑對UV最佳守備範圍大多在370nm以內，對於「極長波UVA」抵禦效果及防護範圍有限。鄭醫師就提醒，挑選防曬產品時，別只單看SPF和PA後面幾個＋，建議選擇經過臨床實證、數據佐證有公信力的防曬產品，因優異的UV濾劑有更好的光穩定性，完整的濾劑組合能更完整覆蓋短中長波UVB/UVA達到較好的守備範圍。

最後，鄭醫師也提醒，防曬不是有擦就好，記得要足量塗抹，才能讓防曬效力達到瓶身標示。每次臉部至少需要擦到1cc的量，以一瓶30cc的臉部防曬品為例，約一個月就要使用完畢。

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理膚寶水集結超過30年以上抗UV光防禦防護研究之大成，針對380～400nm「極長波UVA」防曬防護缺口，以獨家技術研發出最強抗UV防曬濾劑「Mexoryl 400防曬濾劑」，結合其它抗UV高效配方技術，首創獨家專利「UVMUNE400防曬科技」，並於今年推出全新「安得利清爽極效夏卡防曬液」及「安得利溫和極效防曬乳」。

全新2款不同質地的安得利防曬，可全方位防護所有紫外線UV光對肌膚造成曬黑曬老傷害，搭配獨家NETLOCK防護鎖定科技，可達到「極防水、極防汗、極防沙」防護功能，且為全新海洋友善配方，保護肌膚的同時也愛護地球。

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