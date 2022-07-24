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「這點小事都辦不好喔？」話中帶刺的同事　用3招對付最有效

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▲▼職場,上司。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲面對職場上酸言酸語的同事或上司，有3招能對付。（圖／pakutaso、pixabay、unsplash）

編輯／借借

職場是個大雜燴，有時碰到的地雷會讓我們大開眼界，像是說話酸言酸語、話中帶刺的人，讓許多人都會感覺不舒服，但偏偏碰到的比例很高，若他們剛好是主管、或是職場上的上司前輩，在不好回擊的狀態之下，日本心理學家建議3招應對方式，讓你不再這麼苦惱。

▲OL，員工，加班，上班族，哭，女子，妹子，女人，女生，霸凌，欺負，委屈，難過，傷心，落淚，憂鬱，低潮。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

幾乎每個人都碰過這種用言詞來挖苦別人，然後自以為幽默的對象，這種人通常將心裡的不安，用挖苦諷刺別人，然後藉著對方覺得難過或是動搖的態度，獲得內心深處的滿足，意思是這種人多半看到對方難過，就會出現優越感或安全感。

所以面對這類的人，訓練內心的強大很重要，判斷他哪些話是廢話，根本不用在意，這樣一來，你會站在比他更高的情緒層級輕鬆回應，就能在不得罪別人的方式下，用很優雅的方式處理。

▲▼過年,讚美,職場,正向,自信,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels）

保持微笑
微笑的方式就是冷處理，因為不回擊本身就是最好的回擊，他就沒有辦法找到其他的話接下去，然而與其你心中覺得「微笑是在忍耐」，不如想著「這種情緒性的言詞，繼續耗下去也沒意義」，展現出的態度會截然不同，對方說不定覺得你難以捉摸，不好招惹。

▲老闆,長官,職場,晉升,。（圖／pexels）

做出句點
對開始出現的酸言酸語，另一個處理方式就是「讓它句點」，面對「你學歷不是很高嗎？這點小事都辦不好喔。」這種話，在僅淪為情緒的攻擊下，乾脆直接回答「是啊」「。」並對於他的攻擊輕鬆以待，讓對方發現挖苦只是他自討沒趣，之後就會覺得對你用這招很無聊了。

▲▼「5個職場真理」早知道早幸福。圖／Unsplash）

把攻擊變有趣
有一種面臨負面情緒的心理技巧，就是將它「誇大」或「幽默化」，若主管說「你學歷不是很高嗎？這點小事都辦不好喔」時，不妨以「我學歷真的很高耶，連我自己都很佩服我自己」的想法來對待，把攻擊幽默化看待，不用太在意這種負面的部分，等到對方真心跟你檢討要改進的部分，再來認真就好。

關鍵字：

職場, 生活, 金句, 成長, 心靈, 工作, 效率, 提升效率, 酸言酸語

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