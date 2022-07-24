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全台高溫警報！「4種情況」易中暑，天熱泡在泳池也要當心

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▲▼「4種情況」易中暑，泡在泳池也要當心 。（圖／Unsplash）

▲天熱泡泳池很舒服，但恐有脫水可能。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

全台高溫警報，各地氣溫上看40度，外出除了做好防曬，也要慎防中暑，不少人在這種大熱天，喜歡泡在游泳池中，若處在露天泳池水分散失更快，不只是站在艷陽下容易中暑，以下4個情況也處於高危險，務必要小心。

#戶外游泳

天熱別以為泡在水中就沒事，人如果長時間泡在水中，容易導致脫水，若是在露天泳池游泳，曝曬在太陽下，水分流失會更快，建議戶外游泳時，可以隨身攜帶水分補充，遊完上岸就趕緊補充水分，避免中暑。

▲▼「4種情況」易中暑，泡在泳池也要當心 。（圖／Unsplash）

#下雨後的黃昏

除了高溫會導致中暑，濕度高的氣候也要留意，太陽快下山的氣候看日涼爽宜人，但也有中暑的風險，特別是下過雨的黃昏，溫度高且濕氣也高，務必要當心。

#戶外大量喝水

天熱口渴當然要喝水，但最近常有運動後大量補充冰飲，導致身體不能負荷的意外頻傳，記得戶外補充水分應小口小口補充，若一次大量飲用，身體不僅無法吸收，也有可能造成不適，建議少量多次小口補充最好。

▲▼「4種情況」易中暑，泡在泳池也要當心 。（圖／Unsplash）

#戶外長時間戴帽子

我們都知道戶外防曬的重要性，無論是撐傘或是戴帽子多少都能幫助抵禦紫外線，但若長時間在艷陽下戴帽子，帽子下的頭皮流汗且悶著，容易造成濕熱環境，容易提升中暑機率，建議不定時拿下帽子，讓頭皮散熱，擦掉汗水再戴帽會更好。

關鍵字：

中暑, 夏季, 情況

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