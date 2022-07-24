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出門前花10分鐘用4件事「喚醒身心」　一整天都有精神

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▲兩性,女性。（圖／unsplash）

▲想輕鬆養身出門前做4件事，一整天都會很有精神。（圖／unsplash）

編輯／借借

多數人每天都有任務在身，無論是去上學還是去上班，在起床後「喚醒」自己的身體是很重要的，身體清醒之後不但開啟新陳代謝，也能幫助你一整天在精神上更有活力，從早開始有好氣色自然能幫助肌膚更美，起床之後花10分鐘做4件事，開啟一整天能量。

起床後5分鐘伸展
經過一夜的休息，躺平的身體上不免有部分區塊略顯僵硬，所以建議在起床後，花上5分鐘做些伸展活絡筋骨，而重點就是要「溫柔緩和」，強度不要過強，且速度盡量放慢，溫柔的把身體喚醒，心情上也不會太急促。

▲▼女孩,起床,清醒,早晨,伸展。（圖／翻攝自pixabay）

▲起床後慢慢伸展，讓身體也「覺醒」。（圖／unsplash）

刷牙時踮起腳尖
在刷牙時順便踮腳，讓小腿肌肉活動一下，並在上半身忙碌時順便運動下半身，保持身體平衡也是省時的做法，嘴巴因為牙膏的清新作用正在積極醒來，下半身也能因為這個簡單小動作活絡起來。

▲▼網搜刷牙「6個壞習慣」。（圖／Unsplash）

▲刷牙時除了上半部，下半部也動一動吧。（圖／unsplash）

喝一杯溫開水
讓四肢甦醒之後，記得用一杯溫開水開啟身體內部的新陳代謝，在喝開水的同時，也能組織一下今日行程、查看天氣決定要穿的衣服，或是想一下今天最重要的工作內容。

▲水,喝水,白開水,杯子,玻璃杯。（圖／翻攝自pixabay）

▲早上喝杯溫開水開啟新陳代謝。（圖／pixabay）

準備簡單健康的早餐
幾乎所有人都知道早餐的重要性，準備健康的早餐其實沒有這麼困難，烤一片吐司或泡一碗燕麥粥，盡量已低步驟簡單烹調的方式來準備，就可以避免吃進上班途中選擇的高油脂早餐，長久下來不禁對健康有幫助，對於皮膚負擔也會越來越低。

早餐，飲食，燕麥，果汁。（圖／取自LibreStock網路）

▲在家準備簡單早餐其實很方便。（圖／pixabay）

關鍵字：

職場, 生活, 金句, 成長, 心靈, 工作, 效率, 提升效率

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