PRADA帶起「男性極短褲」熱潮　Thom Browne超低腰消暑又吸睛

▲夏日男裝短褲已成為流行。（左圖／翻攝PRADA官網、右圖／Stefan Cooke官網）

實習記者蔡孟廷／綜合報導

自從無性別穿搭（Unisex）的概念興起後，大家在衣著的選擇上也開始逐漸以舒適、方便為主。隨著歐洲夏日的到來，熱浪襲捲各地，讓短褲不再只是女生的專利。因此也有一系列的品牌順應著這股潮流，在春夏男裝中大幅增加短褲出現的頻率和比例，讓各位男性消費者們也能在這個燠熱難耐的酷暑清涼一夏。

▲超短褲的流行是由PRADA所帶起。（圖／翻攝自PRADA官網）

在各大品牌中開響第一槍的便是PRADA，自從Raf Simons加入PRADA後，不只為品牌帶來了傳統時裝與街頭潮流新與舊的碰撞，更是將Raf Simons所熱愛的極短褲與印花融入Miuccia Prada所建立的Ugly Chic美學當中。膝上短褲所帶來的少年感、打破了PRADA一直以來略微嚴肅、拘謹的形象，讓這個老牌的時裝屋在2023年的春夏以皮革和丹寧這類硬挺、陽剛的材質，譜出一首屬於少年的夏季序曲。

▲Thom Browne以斜紋軟呢和Y2K改變傳統男裝型態。（圖／翻攝自Thom Browne官網）

Y2K在社群媒體上刮起一陣風暴，而Thom Browne則是趁著這股風氣，將MIU MIU所帶起的炫「腹」潮也吹到他筆下所塑造的男體。除了品牌經典的海軍風與纖細的男裝輪廓以外，在2023年春夏男裝他們將常用於女裝的粗花軟呢布料製成超低腰短褲。Thom Browne也一再挑戰男與女的界線，品牌最有標幟性的百摺裙在秀場中換化成一件件的褲裙、迷你裙，讓男模特兒一一上身，令人眼前一亮。

▲以學院風起家的Stefan Cooke，重塑傳統男裝比例。（圖／翻攝自Stefan Cooke官網）

來自英國的小眾男裝品牌Stefan Cooke，在2022年春夏男裝中，讓將英國傳統的百慕達短褲改為高腰短褲，將陰柔氣質融入男裝之中，重塑傳統低腰男裝的比例。配合深植品牌基因中的學院風，在薄針織衫下疊穿極短的運動褲，使男裝更添童趣。這些品牌對男裝的改革，讓夏天除了常見的膝下和及膝短褲以外，也提供給勇於露腿的男生們更多清涼、消暑的選擇。

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