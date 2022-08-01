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擁有「好人緣」跟合群無關　4個特質讓大家都想跟你做朋友

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▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

▲有些人天生就能吸引好人緣。（圖／翻攝unsplash、pexels）

編輯／借借

隨著社會歷練越來越多，你會發現身邊會有一種人，他不見得是團體裡面最合群的，但總會散發出一種值得信任的特質，會不自覺的想讓人跟他親近，這類的人也不見得是八面玲瓏、到處結交朋友的人，原因是跟他們相處起來很舒服，其實主要是取決於交往的態度，以下特質擁有越多，代表越多人想跟你當朋友。

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

只會幽默自己
仔細觀察，這種人在聚會時總是以幽默來炒熱氣氛，但不是透過嘲笑或挖苦別人，因為他們懂得為對方著想，知道把對方拿來開玩笑、用貶低來造成笑果的手法一點也不高級，若真的有個需要嘲笑的對象，通常他們只會幽自己一默，周圍的人反而能感受到他的體貼跟善良。

▲心靈,好友,女性,聚會,生活,心靈雞湯,朋友。（圖／unplash）

人前人後沒有差別
不因為自己面對的是不同的人，就換了一副嘴臉，不會因為剛剛在場的人離開，就馬上跟別人討論起對方的不是，即便是另外一個人開的頭，他也不想參與，甚至不會想聽，深知人言可畏，即便無法管住別人的嘴，也不會讓自己變成兩面人。

▲頭髮,女性,秀髮,長髮。（圖／unsplash）

說話會看著對方的眼睛
很多人做不到這一點，然後用自信不足作為理由，即便是個性害羞，到對話完成時也該看著對方的眼睛說謝謝，那是一種尊重的表示，此外，這類人還會讓對方把話說完，不會打斷對方或中途插嘴，所謂基本的禮貌，就是要讓對方感到舒服，他們深知這一點。

▲男性,單身,微笑。（圖／unsplash）

不會人云亦云
若一個人的想法容易被動搖，就會變得做任何事都沒有自信，容易不知所云，這麼容易沒有中心思想，怎麼可能會有好人緣？受到大家歡迎跟信任的人，通常是有主見但非固執的，不會人云亦云，知道全貌前不作評論、冷靜決定，但仍保持開放的心態，知道自己適合什麼，所以也會好好挑選他要深交的朋友。

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學

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