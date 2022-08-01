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5項指標顯示你「正在幸福裡」　別總為小事傷心

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▲閨密,好姐妹,朋友,仙女棒,森林,慶祝,快樂,開心。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲很難衡量自己是否開心，但幸福有5個指標可以觀察。（圖／unsplash、pixabay、PAKUTASO）

編輯／借借

下班時我們時常會跟朋友喝酒抱怨，「我工作怎麼這麼辛苦，別人都過的超爽」、「錢好難賺，為何上司動動嘴就能賺錢」、「生活好苦悶不知怎麼能快樂起來」，其實有時候你自己早已經過著快樂生活，但卻不自知，那不是很浪費嗎？有5種指標能告訴你，你正在幸福裡。

▲女性,單身,傷心,沉思,思考,憂鬱。（圖／unsplash）

▲學習不要為小事懊惱。（圖／pixabay）

不會懊惱些小事

沒趕上那班捷運、咖啡在桌上翻倒了，這些其實可以簡單處理、或是「只是有點可惜」的小事，你不會為它勞神費心，念念不忘，代表心態健康，人生總有高低起伏，這些小事對比人生而言，不需要耿耿於懷，每日的好心情也不會為了這種事而毀於一旦。

▲幸運,好運,女孩,野餐,快樂,開心,花。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲常說謝謝對大腦有正向幫助。（圖／unsplash）

常說謝謝
時常說出「謝謝」這句話並不僅代表你的禮貌，對心理狀態也有正向的幫助，因為表達感激能為大腦帶來正面的效益，潛意識的呈現出常受到別人恩惠的狀態，不僅能活化思緒、也能產生興奮感，讓整體態度帶動起來，呈現比較積極的樣態。

▲▼ 女性,女孩,日本女孩,女生。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲專注在當下生活。（圖／PAKUTASO）

活在當下
所謂活在當下，並不是指「過著沒有明天」的日子，而是你總是專注於現在這個時刻，不會常想到過去我犯了什麼錯、運氣有多差，或是未來如果這樣怎麼辦？浪費時間杞人憂天，時常想著「把現在做好」的人自然比較快樂。

▲女性,示意圖。（圖／unsplash）

▲學會享受生活小幸福。（圖／unsplash）

享受小幸福
幸福這種事其實不用太大條，不是說中了1億樂透頭獎才能叫做幸福，下班後跟朋友小聚、看完一場好看的電影，吃到自己想很久的餐廳，買到很想試的化妝品，都是生活中點點滴滴的「小幸福」，能夠好好體會，就是幸福生活的基礎。

▲開心,生活,星座,運勢。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲好友不用多，幾個就好。（圖／Pixabay）

有幾個知心的朋友
長大了之後朋友會越來越少，這是自然的，但留下的幾個好友，會建立起更深與更強烈的連結，或許不會常見面，但永遠能對他吐露心事，這就是快樂的要素之一「良好的人際關係」。在生活上不是所有的人都會合頻率，只要找到幾個就足夠了。

關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學

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