租屋、房子老舊無法裝濾水器？美國「超人氣濾水壺」讓你喝出健康

文／C編

水質乾淨，喝得也健康，但是在外租屋，不方便加裝濾水器，或是管線老舊，牽一髮則動全身，無法重新裝潢，這時候濾水壺就非常重要，「Her森森」推出「美國Brondell H2O＋長效濾水壺＋長效濾芯7入組合」，可以打造出乾淨、清澈的水質。

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▲美國Brondell H2O＋長效濾水壺＋長效濾芯7入組合」，原價3180元、特價1900元，點我搶購。



來自美國的Brondell旗下產品系列包括專業濾水、衛浴、空氣清淨等設備，推出之後獲得許多消費者的好評，這款長效濾水壺不含環境賀爾蒙材質，通過美國WQA測試認證，薄型壺身可以放在冰箱側門，夏天使用好方便。

Brondell推出的這款淨水器，首創4階段濾芯智慧過濾科技，最上層是微孔濾膜、無鈉離子交換樹脂、含銀負離子活性碳、微孔濾膜，讓水經過層層過濾，可以去除水中殘留的異味、重金屬、雜質、細菌等等有害物質。

在使用上也有技巧，首先先將濾芯放入湖中注水浸泡10分鐘，接著取出濾芯在流動水下沖10秒，再把濾芯放入濾水壺中，輕壓並且固定，接著裝上壺蓋，先壓住出水口的卡榫點、接著再往後蓋妥即可，就可以裝進欲過濾的水。

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▲美國Brondell H2O＋長效濾水壺＋長效濾芯7入組合」，原價3180元、特價1900元，點我搶購。



「Her森森」推出「美國Brondell H2O＋長效濾水壺＋長效濾芯7入組合」，原價3180元、特價1900元，再送10入濾芯，可以過濾出乾淨、清澈的水質，再也不用擔心喝進的水不夠衛生，影響健康，身為租屋或是不方便加裝濾芯的人，一定要入手。