下半年「光滑包頭」是趨勢　碎髮收乾淨五官更鮮明，可隨性也可正式

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

2022依舊大吹復古風，2000年代左右流行的髮型現在正夯，其中這款Sleek Bun正是歐美、韓國女星們在各個場合都會用上的髮型。

Sleek Bun



以字面上的意思直譯來說就是光滑的包頭，因此這個髮型的特點就是將髮絲都往後收，收的乾乾淨淨，展露出髮絲整齊光澤的模樣，不管是髮絲本身好髪質的光澤或是使用造型品梳理後的濕潤光澤都算在內。

以下來看看女星們的示範。

韓國模特兒金雅賢

金雅賢平常就很喜歡以Sleek Bun造型示人，是使用髮品營造束感光澤的示範，沒有碎髮、線條感明顯且讓五官更鮮明，是清爽且別緻的打扮。





或是也可以運用髮簪類型的飾品，打造具有傳統美感的造型。





鄭好娟

憑藉《魷魚遊戲》登上美國演員組合獎（SAG）紅毯的鄭好娟，也是以乾淨利落的造型登場，乾淨利落的竹節髮型加上髮帶，就像突出韓國的傳統之美一樣。

可隨性可正式

而其實這個髮型可以隨興、也可以很正式，像是海莉比伯（Hylie Biber）隨意紮起的髮束，即便包頭較為隨性，但同樣臉際的髮絲收得乾淨，符合夏日氣息；貝拉哈蒂德（Bella Hadid）則是運用髮品將髮絲服貼固定，營造著正式俐落的個性氣息。





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