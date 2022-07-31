沙灘比基尼這樣搭好時髦！印花長裙、細帶跟鞋打造夏日吸睛風格

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

大暑來臨，今年夏天真的好熱，將自己浸泡水中好好消暑一下是不錯的選擇，而如何搭配出時髦的仲夏造型？趕緊來看看。

高級電商平台NET-A-PORTER本季推出一系列2022年盛夏服裝，有色彩斑斕的泳裝，也有獨家的配件及連身裙裝，細節不可少。

想在炙熱的沙灘中保有造型感，上身穿著比基尼，下身搭配寬鬆裙裝與涼鞋，維持色系的和諧與舒適性。

搭配短裙或是短褲能更好活動，如果妳的上身已經選擇亮色系的單品，下身不妨就以穩重的色系平衡整體。

上身也可以選擇短Tee作為造型重點，搭配帽飾，其中上衣部分也能夠用下擺打結的方式營造視覺層次。

除了比基尼的穿搭，連身裙裝也是夏日度假造型不可或缺的重點，選擇一件有著絕佳設計的裙裝能夠在沙灘上吸引眾人目光。

編輯單品推薦

除了NET-A-PORTER上的單品，更有各品牌的單品推薦，讓妳的夏日造型有更多元的選擇。

▲LONGCHAMP 綠葉漁夫帽，NT$12,300。



▲Miu Miu 條紋無袖短上衣，NT$27,500。



▲（左）EMILIA WICKSTEAD 綠色印花背心、（右）EMILIA WICKSTEAD 綠色印花長裙，價格店洽。



▲（左）SEA 白色連身洋裝、（右）SEA 白色連身洋裝，價格店洽

▲CARA CARA 印花洋裝。



▲（左）SANDRO 紫色高跟鞋，NT$10,440、（右）SANDRO 黃色高跟鞋，NT$10,440。



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