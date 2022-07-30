趙露思私下「好感系妝容」春夏必備　蜜桃色100%甜度提升好氣色

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

從《一不小心撿到愛》、《傳聞中的陳芊芊》、《我，喜歡你》到《長歌行》，趙露思可以說是新生代的甜寵劇女王，長相和妝容也是甜美、清新，一起來看看她的「好感系」妝容重點吧！

好感系妝容重點1：輕透底妝

趙露思常在微博、小紅書等社群分享穿搭，偶爾也會有保養、彩妝的內容，可以發現趙露思的膚況其實非常好，因此在底妝上下手比較輕，只要先運用遮瑕膏稍微校正黑眼圈、暗沈的部分，再薄薄地上霧面的粉底液後定妝即可。

好感系妝容重點2：眼妝單一重點

趙露思眼型是可愛的杏眼，除非是出席正式場合，不然眼妝都偏清淡，用親膚的裸棕色眼影稍微暈染後，用棕色眼線拉長眼型，整體清淡卻有神；或是運用單簇的假睫毛打造綻放感，眉毛則是跟著她本身的眉型描繪而已。

好感系妝容重點3：自然清淡腮紅

趙露思私下的妝容裡腮紅幾乎淡的像是沒畫，但定睛仔細看就會發現，她是選用自然的霧面粉、橘色系大面積的暈染，不著痕跡地提升氣色。

好感系妝容重點4：蜜桃系唇彩

可以看出來趙露思的妝容整體都偏清淡、自然，因此她也將視覺的重點放在「唇彩」，趙露思會根據場合去挑選唇色，但主要還是以「蜜桃色系」為主，蜜桃粉、蜜桃橘等等，顏色非常好駕馭也看起來很少女，整體來說非常符合她的形象，甜美、有活力。

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