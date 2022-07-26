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朴恩斌經典韓劇和《禹英禑》同樣必追　這部女扮男裝超反差帥氣

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

以韓劇《非常律師禹英禑》受到不少關注的韓國演員朴恩斌，是各大媒體的最新寵兒，在劇中近乎真實地詮釋自閉症類群障礙症，其出色的演技使她人氣爆增，但許多人在這之前，應該都對她不算熟，1996年作為童裝模特兒出道，接著以童星演員參與演出，到了2012年終於在《求婚大作戰》中第一次擔任女主角。

雖說朴恩斌在電視、電影甚至是綜藝節目都有涉略，可惜的是，卻沒有讓人留下深刻的印象，而《非常律師禹英禑》成為她的代表作品，不過在這之前，其實朴恩斌就已經演過多部精彩作品，帶你來看朴恩斌必看的韓劇作品：

朴恩斌韓劇作品盤點

《你喜歡布拉姆斯嗎》

朴恩斌飾演音樂系學生，在劇中與金旻載共譜一段浪漫的愛情故事，兩人確認對彼此的感覺，並攜手一步步實現夢想，甜蜜的愛戀值得戲迷們一探究竟。朴恩斌在劇中留了一頭飄逸長髮，穿搭也以優雅、氣質風格為主，像是白色襯衫、洋裝都是時常穿著的單品。

《戀慕》

為了守護整個朝鮮國王，朴恩斌隱瞞自己是女孩身的事實，後來意外和男主角路雲陷入愛戀，整部劇又苦又虐，卻能感受到兩人對彼此的真心。朴恩斌雖不是第一次演古裝，卻是頭一回女扮男裝，而且還是一國之君，不過朴恩斌氣勢超強，完美駕馭劇中角色，帥氣度更勝過飾演男主角的路雲。

《非常律師禹英禑》

引發戲迷好評的《非常律師禹英禑》，朴恩斌首度挑戰自閉症類群障礙症的角色，劇情貼近生活觸動人心，也因為朴恩斌的真實演技，讓戲迷對她的表現相當讚賞。朴恩斌擺脫甜美少女、俊俏古裝的形象，以厚重鮑伯頭登場，穿搭則以成套套裝，襯托律師一角的專業形象。

和《禹英禑》同樣必追！盤點朴恩斌經典韓劇，其中這部女扮男裝超反差

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延伸閱讀：

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 非常律師禹英禑, 朴恩斌, 韓劇

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