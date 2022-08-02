夏天3款粉餅推薦！輕薄底妝＋高遮瑕力　秒速實現修片級妝感

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

夏天戴著口罩讓臉感覺更悶熱潮濕，很多人非上妝不可時，更傾向挑選輕薄底妝，還希望上妝快速，使得粉餅在近年低調默默熱賣。夏天更有許多粉餅新品推出，主打告別脫妝狼狽、擁有輕鬆愜意的舒適底妝。

SHU UEMURA植村秀無極限保濕柔霧粉餅

植村秀專為亞洲肌膚量身訂製的無極限底妝，今年再推出新成員-無極限保濕柔霧粉餅，強調「保濕服貼、一擦撫平毛孔」。特別注入包含日本山茶花籽油精華成份在內的25%保養精華，讓肌膚保水舒適不卡乾紋，顛覆粉餅只適用油肌的印象。

裡頭還有品牌獨家「持色抗暗沉科技」，可吸收多餘的皮脂和水分，抑油抗汗。加上經典明星成份日本有機米萃取，幫助維持肌膚油水平衡，不怕底妝暗沉。細緻粉末可以完整貼合肌膚紋理，打造極致柔焦妝效，擁有足夠的遮瑕力卻完全不用擔心厚粉的面具感，一上臉就能形成自然的粉霧柔嫩妝感。

同時這塊粉餅一次滿足三種底妝需求：單擦當底妝、搭配粉底液使用做為定妝、快速補妝，非常萬用。

目前共推出八款色選。想要自然妝感，可與粉底液相同色號，若想要明亮一點，可以挑選明度（中間數字）大一點的色號。

就連粉撲都採用雙面設計，可輕鬆呈現輕透遮瑕X定妝控油的效果。

1.柔軟綿密絨毛面：使粉體更鬆如蜜粉般輕盈，妝感薄透。

2.扎實彈力海綿面：遮瑕力更高，適合底妝及補妝時使用，可幫肌膚持久控油、柔焦，帶來修片級的膚況修飾力。

雅詩蘭黛粉持久輕透控油粉餅

極為細緻的的空氣柔焦粉體，解決長時間配戴口罩的悶濕困擾，絕對是爆汗人福音，而且一拍即為肌膚瞬間換上高度遮瑕的柔焦濾鏡，擾人的毛孔瑕疵與油光隨即神隱。

同時承襲粉持久家族超強持妝效果，長時間抗油、不脫妝浮粉、不暗沉。一共有6色，不管白皙或健康膚色都能找到適合色選。

同場加映：粉持久X STUDIO DOE限量度假禮盒

雅詩蘭黛今年更首次與台灣時尚設計品牌STUDIO DOE合作，由品牌主理人An Chen擔任視覺監製，讓每位女孩用輕鬆不費力的姿態，展現effortless的低調魅力與細節。2022/8/1起於雅詩蘭黛線上官網及全台限定櫃點購買粉持久底妝系列任三件產品，即可擁有度假禮盒。隨禮盒贈送微分子肌底原生露7ml、特潤超導全方位修護露7ml、雋永工藝探索香氛2ml與海系美妝蛋，同時還有STUDIO DOE獨家設計款海灘度假包，價值NT$1,980元。

這次還邀請最具時髦仙氣的粉持久度假底妝大使小美（林映唯），展演今年最時髦的度假底妝，見證粉持久家族在豔陽下的超狂持妝力。

另外，2022/8/1~9/30於全台雅詩蘭黛專櫃及雅詩蘭黛官方網站購買任一粉持久系列底妝，即加贈特潤超導全方位修護露7ml。購買任二粉持久系列底妝，再加贈「粉持久度假旅行組」（內含價值NT$1,200的海系美妝蛋與夏日海洋之心收納包）。消費滿NT$8,000（需含任一底妝，得與前兩檻累贈），再加贈價值NT$1,980元的STUDIO DOE獨家設計款海灘度假包（數量有限，贈完為止）。

雅詩蘭黛限量度假禮盒全台販售櫃點：遠東SOGO台北忠孝館、遠東SOGO台北復興館、新光三越台北南西店、新光三越台北信義新天地A8館、新光三越台北信義新天地A11館、板橋大遠百、遠東百貨桃園店、遠東SOGO中壢店、Big City遠東巨城購物中心、廣三SOGO百貨、新光三越台中中港店、台中中友百貨、TOP City台中大遠百、新光三越台南新天地、漢神巨蛋購物廣場。

黛珂輕透光柔焦粉餅

黛珂全新底妝追求「與肌膚融合為一體」的全新輕裸膚質感，宛如沒有上妝般輕盈，留在肌膚上只有保養品般的舒適感受，由內散發至外的柔和光彩，展現恰如其份的絕美光澤。關鍵就在這次使用了以特有保水包膜製成的「光透美肌粉體」，即使不斷的疊擦，仍然不厚重、不卡紋，使肌膚內部的光澤自然透出，同時實現遮瑕力與自然妝感。

粉餅的細緻粉體經過一段時間後與肌膚本身的皮脂融合，讓妝感服貼度更上一層，持妝力也更好。

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