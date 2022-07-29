《長江7號》徐嬌正式和周小迪說再見　私服直接變身空靈美少女

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

由趙露思、吳磊主演的陸劇《星漢燦爛》，自播出以來好評不斷，新鮮且趣味的古裝劇情，趙露思活靈活現的演技，加上吳磊無限寵妻的人設，讓整部戲可說是看點十足，不過可是有眼尖的戲迷發現，劇中飾演趙露思堂姐姎姎的徐嬌，就是當年在周星馳電影《長江7號》裡的小童星周小迪。

1997年出生的徐嬌，即將迎接24歲生日，2008年參與星爺主導的電影《長江7號》一戰成名，只是誰也沒想到，當初那個女扮男裝的小童星，已經是一名臉蛋姣好、清新氣質的空靈美女，此次出演《星漢燦爛》與趙露思有不少對手戲，引起戲迷的關注，她除了演技獲得好評，私底下的穿搭造型值得你一看。

徐嬌私服穿搭集合

空靈系

正式和電影《長江7號》周小迪說再見，徐嬌長大後，直接變身成為空靈系少女，一件簡約白Tee外搭針織背心，再配上牛仔寬褲，營造出自然、清新的形象。

愛拍照的她，時常出外踩點，曾穿過暖橘色無袖背心，搭配格紋百褶裙的組合，展現氣質小姊姊的一面。

甜美系

私下出遊時，徐嬌選擇刺繡針織上衣和紅色長裙，再搭配卡其色風衣外套，腳上的紅色娃娃鞋更與裙子相互呼應，打造出甜美可人的造型。

幹練系

風格相當百變的徐嬌，除了氣質、甜美的路線，簡約幹練同樣在行，像是棕色襯衫搭配牛仔裙，再罩上一件千鳥紋西裝外套；又或是簡單素Tee、短褲搭配格紋外套，皆營造出俐落、率性的氛圍。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 朴恩斌、朴敏英、宋江、李準基同框畫面太耀眼，看兩大女神的白色襯衫穿搭

● Chanel 2022秋冬新包揭曉！小書卡片夾、鍊帶手機套不用10萬就入手