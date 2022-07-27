「女雷神」娜塔莉波曼秀壯碩性感肌　10個月瘋狂增肌健身菜單曝光

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

現年40歲的娜塔莉波曼（Natalie Portman）身型纖細嬌小，這次為了《雷神索爾：愛與雷霆》讓飾演女雷神的她能夠霸氣舉起雷神之鎚，進行了長達10個月的密集增肌訓練，她的健身指導教練Naomi Pendergast透露，娜塔莉每天進行約1.5-2小時的訓練，電影開拍後，會在她一天的工作之前訓練，大約是凌晨4:30就開始。娜塔莉偶爾會在拍攝空檔於片場進行鍛鍊。

Naomi Pendergast表示，在最初的五個月，為了讓娜塔莉的身體對重訓有所準備、以避免受傷，安排了每週三次的鍛鍊，主要以上半身為主，包括手臂、背部、胸部，同時也會進行拳擊、跳繩和跑步等有氧運動；另外會有兩天的時間專門用於預防受傷的工作，包括皮拉提斯的練習、伸展、釋放平衡練習，這能夠讓她的身體保持彈性，每週都會與前一周稍有不同，還可以讓身體學會安全的訓練、並且有效地承受更多的負荷。

再接下來的四個月就會增加日常訓練的強度，像是進行重訓和漸進式的超負荷訓練，能夠建立娜塔莉的肌肉線條更加完美。

娜塔莉波曼一周的鍛鍊計畫：

娜塔莉一周的鍛鍊計劃包括了3次全身重量訓練，重點在手臂、2次敏捷性／心肺訓練／皮拉提斯訓練（agility／cardio／Pilates）、另外會有2天的休息日。每週一到五鍛鍊，周末休息，休息同時也會進行紅外線桑拿和按摩。

儘管訓練是為了完成娜塔莉在《雷神索爾：愛與雷霆》中的角色，但在健身計劃中，有一些她喜歡的訓練仍然會持續進行，像是跑步；每週會有幾次進行戶外的跑步、或者上跑步機做一些有趣的衝刺訓練。

娜塔莉波曼的健身菜單：

Naomi Pendergast教練設計了一套高強度的健身菜單，其包含四個部分：

1.上半身暖身（an upper body warm-up）

2.手臂訓練組合（arm strength combos）

3.爆發性有氧（cardio bursts）

4.核心循環（a core circuit）

為訓練娜塔莉上半身的熱身運動包括：運用「身體重量訓練（body-weight exercises）、阻力帶（bands）和滑行盤（gliding discs）」進行良好的熱身，重點是讓上半身能夠發揮最大的力量。

之後便會開始進行主要的練習，其中包括超級組合重訓（Superset），每組之間會保留一分鐘的伸展休息。

超級組合重訓1：啞鈴划船+單側墊高伏地挺身+腹肌伸展

超級組合重訓2：啞鈴肩胛骨訓練+啞鈴背肌訓練+背部伸展

超級組合重訓3：站立啞鈴舉臂訓練+引體向上訓練+捲腹訓練

超級組合重訓4：啞鈴肱二頭肌彎舉訓練+三頭肌推舉訓練+胸椎活動度的旋轉訓練

拳擊：

2分鐘的有氧拳擊+1分鐘的跳繩+2 x 50m衝刺訓練 然後休息1.5分鐘

核心訓練及伸展：

1分鐘的平板支撐訓練+側棒訓練+基本腹部訓練

足部、腿部和臀部的伸展

娜塔莉波曼的飲食管理：

身為素食主義者的娜塔莉，在拍攝期間會吃以素食為主的早餐，包括燕麥和漿果以及蛋白質奶昔，她在片場的零食包括水果、堅果和沙拉。

午餐時會吃一道素食沙拉三明治，以及一杯蛋白質奶昔，晚餐時她會吃素食咖哩和第三杯蛋白質奶昔，以確保攝取足夠的蛋白質，作用是用來增加肌肉量，不是用來減重。

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