心太軟濫好人星座Top 3 ！　第一名輕易原諒，還幫對方找藉口

▲心太軟星座Top 3 。（示意圖／IG＠tvn_drama）

記者鮑璿安／台北報導

懂得拒絕可以避免生命中很多麻煩，但拒絕其實是一門藝術，偏偏有許多人就是耳根子軟、心軟，只要對方稍微放低姿態，自己就投降了，以下「心太軟星座Top 3」，上榜的要小心被利用！

Top 3 天秤座

天秤座是完全學不會拒絕的星座，總是認為反正自己有能力，幫助別人一下有何不可，很喜歡給自己找理由，殊不知別人根本以「濫好人」來定義他。因為天秤屬於比較優柔寡斷的星座，不太能夠在當下立刻判斷局勢，等到拖著拖著已經回不了頭，很容易吃力又不討好。

Top 2 巨蟹座

巨蟹座個性軟容易被人拿捏得死死的，就算本來已經下定了決心，對方一開始道歉、說服，巨蟹就心軟投降了，完全接受對方的請求，連自己的底線都忘得一乾二淨了。再加上巨蟹天生熱心無法坐視不管，很多事情都會攪合進去，讓自己莫名被牽扯，善良到吃虧了。

Top 1 雙魚座

雙魚座容易迎著別人的喜好生活，忘記了自己才是第一位，耳根子軟加上心軟，導致有些人乾脆挑雙魚的弱點下手，在感情中也是一樣，雙魚容易把對方想得太好，自己蒙在鼓裡還拼命為對方找藉口，等到真相大白時才恍然大悟，不過下次戀情可能又犯一樣的錯。

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