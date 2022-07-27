fb ig video ETtoday search mobile

心太軟濫好人星座Top 3 ！　第一名輕易原諒，還幫對方找藉口

>

▲ 星座 。（圖／IG＠tvn_drama）

▲心太軟星座Top 3 。（示意圖／IG＠tvn_drama）

記者鮑璿安／台北報導

懂得拒絕可以避免生命中很多麻煩，但拒絕其實是一門藝術，偏偏有許多人就是耳根子軟、心軟，只要對方稍微放低姿態，自己就投降了，以下「心太軟星座Top 3」，上榜的要小心被利用！

Top 3 天秤座

天秤座是完全學不會拒絕的星座，總是認為反正自己有能力，幫助別人一下有何不可，很喜歡給自己找理由，殊不知別人根本以「濫好人」來定義他。因為天秤屬於比較優柔寡斷的星座，不太能夠在當下立刻判斷局勢，等到拖著拖著已經回不了頭，很容易吃力又不討好。

Top 2 巨蟹座

巨蟹座個性軟容易被人拿捏得死死的，就算本來已經下定了決心，對方一開始道歉、說服，巨蟹就心軟投降了，完全接受對方的請求，連自己的底線都忘得一乾二淨了。再加上巨蟹天生熱心無法坐視不管，很多事情都會攪合進去，讓自己莫名被牽扯，善良到吃虧了。

Top 1 雙魚座

雙魚座容易迎著別人的喜好生活，忘記了自己才是第一位，耳根子軟加上心軟，導致有些人乾脆挑雙魚的弱點下手，在感情中也是一樣，雙魚容易把對方想得太好，自己蒙在鼓裡還拼命為對方找藉口，等到真相大白時才恍然大悟，不過下次戀情可能又犯一樣的錯。

►「最愛面子」星座Top 3 ！　第一名自尊心比天高，隨時光鮮亮麗

►毒舌卻心地善良星座Top 3 ！　冠軍管不住嘴，用實際行動證明感情

關鍵字：

星座, 運勢, 心軟, 天秤座, 巨蟹座, 雙魚座

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

陳若儀度假大秀纖腰美腿

陳若儀度假大秀纖腰美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

心事最多星座Top 3

心事最多星座Top 3

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

每天睡不飽？營養師：「含褪黑激素食物」多吃，讓你一覺到天亮

每天睡不飽？營養師：「含褪黑激素食物」多吃，讓你一覺到天亮

第一眼看到男人頭還是女人？一張圖秒測你「未來是否有錢」

第一眼看到男人頭還是女人？一張圖秒測你「未來是否有錢」

心太軟濫好人星座Top 3 ！　第一名輕易原諒，還幫對方找藉口

心太軟濫好人星座Top 3 ！　第一名輕易原諒，還幫對方找藉口

宋智孝最近「熱褲」穿上癮！一坐下「口袋外露」視線直逼腿根，超辣 熱到融化的「皮卡丘冰淇淋」太可愛啦！多款「寶可夢雪糕」推特爆紅 歐陽娜娜與「17歲神顏」張員瑛撞衫全套！她「超狂9頭身」氣場贏了 12星座表達愛的「4種模式」　雙子的愛很承重、天蠍卻很細膩 IKEA小鯊鯊開賣限量眾人搶排　開店不到半小時見底 劉詩詩罕見暗黑風辣到認不出！「下身整排挖空」極致曲線曝光 陳柏霖：香香的女生對整個世界都加分，曝「一種味道」會讓他立刻彈開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面