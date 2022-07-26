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陳美鳳愛馬仕包襯貴婦身價　百萬珍珠露優雅氣息

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▲▼陳美鳳 。（圖／翻攝IG）

▲陳美鳳以白色套裝搭配MIKIMOTO逾百萬元的珍珠耳環與手環。（圖／翻攝im_meifen IG）

記者陳雅韻／台北報導

66歲的陳美鳳是美魔女代表人物，多變的造型讓人目不暇給，繼7月初在金鐘獎紅毯上演脫下65萬香奈兒（CHANEL）大衣展露深邃事業線的性感裝扮轟動全場，近日她又以白色西裝造型搭配總值逾百萬元的MIKIMOTO珍珠與手環，並拎著珍藏的愛馬仕（Hermes）迷你凱莉包，展現優雅的一面。

▲▼陳美鳳 。（圖／翻攝IG）

▲陳美鳳日前出席時尚活動，拎愛馬仕迷你凱莉包。（圖／翻攝im_meifen IG）

陳美鳳的氣質裝扮少不了MIKIMOTO珍珠，她佩戴尺寸約12.0至12.9mm南洋珠垂墜鑽石耳環，以及南洋珠尺寸約13.00至13.49的A World of Creativity系列鑽石手環，均以簡潔的鑽石線條搭配深具分量的珍珠展現氣勢。

▲▼陳美鳳 。（圖／翻攝IG）

▲陳美鳳戴的MIKIMOTO垂墜珍珠鑽石耳環，480,000元。

▲▼陳美鳳 。（圖／翻攝IG）

▲陳美鳳同時搭配MIKIMOTO A World of Creativity系列南洋珠鑽石手環，810,000元。

不僅收藏珠寶，陳美鳳也是一線精品的VIP，除了是香奈兒的擁護者，她也珍藏不少愛馬仕包，柏金包、迷你尺寸的凱莉包成為她日常或出席活動的最佳配件；而她的逆齡穿搭還少不了奢華銀飾品牌Chrome Hearts，休閒時光常穿著其Logo T恤、搭配十字架鍊墜或耳環，緊隨潮流。

▲▼陳美鳳 。（圖／翻攝IG）

▲陳美鳳休閒裝扮穿Chrome Hearts T恤、戴Chrome Hearts耳環，身旁的愛馬仕柏金包也很搶鏡。（圖／翻攝im_meifen IG）

►陳美鳳65萬香奈兒拖地洩大戶身分　30年的「老香」帽還在戴

►金曲時尚／鑽石項鍊落在陳美鳳酥胸超逼人　蕭亞軒全場最貴氣突圍
 

關鍵字：

陳美鳳, MIKIMOTO, 香奈兒, 愛馬仕, Chrome Hearts

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