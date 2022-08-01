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成功人士「早上不做7件事」　避免錯誤習慣拖垮整天生產力

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▲▼過年,讚美,職場,正向,自信,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲職場與工作能力強大的人，會利用早上時光，避免做幾件事。（圖／pexels、pixabay、PAKUTASO、Negative Space）

編輯／借借

大家都玩過遊戲，應該能夠體會，只要遊戲一開始的節奏不對，之後要拉回來或扭轉戰局就需要2倍以上的力氣與專注力，其實每天的工作生活也一樣，若用正確習慣開啟一整天的節奏，效率跟生產力也都能持續順行，《富比士Forbes》曾經整理出7項成功人士在早上「不會做的習慣」，避免拖垮一整天的做事效率。

▲▼男人,成功,賺錢,有錢,男生,富二代,財富,工作,職場,理財。（圖／取自免費圖庫Negative Space）

做不必要的決策
許多企業執行長，都會有穿同一套或相近系列衣服上班的習慣，而在這背後的意義，是他們不想在早上浪費太多時間選衣。

這是成功人士保持專注力的方法，或許他們專注的時間可能比別人長，但即使如此，他們也知道有限的專注力是相當寶貴的，對此，包括吃什麼早餐、穿什麼衣服、準備什麼配件等的低級決策，都不應該在早上做，以免分散能量，避免讓這些小事搞的心煩意亂。或許我們沒有管家來幫我們完成這些雜事，但也能在前一天晚上決定要穿那件衣服上班，讓早上更有專注力放在重要的事情上。

▲▼男人,成功,賺錢,有錢,男生,富二代,財富,工作,職場,理財。（圖／取自免費圖庫Negative Space）

回想錯誤
一早醒來就懊悔過去的失敗或錯誤決策，不但浪費時間，也會影響整天的情緒。成功人士每天醒來，最重要的就是專注在當天的任務與目標，不會花時間檢討跟傷心，所以在檢討當下，就不再沈溺於其中，把它化成前進的力量更為重要。

▲▼「5個職場真理」早知道早幸福。圖／Unsplash）

到處救火
早上醒來應該關注與處理的，永遠是自己的事，其他包括排解糾紛、收別人的爛攤子、解決他人困難等等的事，就等到完成自己的任務之後再處理，因為要照顧別人之前，要先把自己處理好。

▲▼錢,金錢,成功,成功人士,上班族。（圖／PIXABAY）

不做計畫
早晨一起來無所事事到中午，是最浪費時間的事，而且這樣的習慣會把一整天都過得很懶散，早上就要組織今天的行程，首先列出有哪些事情要做，然後安排順序，把自己認為最重要的事情安排在早上完成，請注意行程不一定是工作，可能包括冥想、瑜珈課或慢跑，但切記早上是最有腦力的時間，它應該完成今天最重要的任務。

▲老闆,長官,職場,晉升,。（圖／pexels）

逃避開始
許多人面對困難的任務，可能會說「我先來看個新聞」、或喝杯咖啡，其實只是心裡在逃避「開始」這件事，雖然強迫自己啟動行程也不是件好事，但很可能就因為一直拖而懶散下去，建議可以安排一個「啟動儀式」，像是喝杯咖啡、冥想5分鐘之類的，轉化心情，也可以避免焦慮或煩躁。

▲▼工作,職場,女性。（圖／pixabay）

檢查Email
電子郵件是重要的工作聯繫與資訊，但其實他也很容易讓人分心，因為總有數不清的代辦事項要完成或回應，建議在一大早不要逐件的檢查Email訊息，先把自己最重要的事項先完成，除非你在等一封重要的回信，不然完成事項之後再確認也不遲。

▲▼工作,加班,社畜,職場。（圖／翻攝PAKUTASO）

打瞌睡
當然，每個人都會打瞌睡，包括成功人士也可能會睡的不好。但若出現這樣的情況，效率高的人會正視這個問題，因為它會牽涉到明天的工作生產力，會在今晚盡量讓自己睡得更好，早點上床或是泡個熱水澡。

關鍵字：

職場, 生活, 金句, 成長, 心靈, 工作, 效率, 提升效率

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