fb ig video ETtoday search mobile

全糖珍奶=12顆方糖！正妹營養師曝「點飲料撇步」：無糖更好

>

▲▼飲料可以點幾分糖。（圖／營養師Angela提供）

▲你飲料都喝多甜呢？（圖／營養師Angela提供，下同。）

記者老嘉郡／綜合報導

台灣人愛喝手搖飲，手搖飲店更是滿街開，但你知道一杯大杯的全糖飲料裡，有多少含糖量嗎？常分享各種飲食撇步的營養師Angela，就分享了各種甜度的手搖飲中的含糖量，其中「全糖」飲料的含糖量大約是10~12顆方糖，而最多人點的「微糖」飲料則大約是3顆方糖左右。

世界衛生組織(WHO)建議，一日能吃的添加糖，不宜超過總熱量的10%，同樣喜歡珍珠奶茶的正妹營養師Angela表示，若是能低於5％、甚至不吃會更好，而依照每天吃的熱量不同、建議的標準就會不同。Angela舉例，一天吃1800卡的男生，每天糖攝取量的上限大約是9顆方糖、約45克糖，若低於4.5顆方糖、約22.5克糖更好，而一天吃1400卡的女生，每天糖攝取量的上限大約是7顆方糖、約35克糖，若低於3.5顆方糖、約17.5克糖更好。

▲▼飲料可以點幾分糖。（圖／營養師Angela提供）

▲每人每天的糖攝取量上限都不相同。

Angela也列出一杯大杯、700mL的手搖飲中，各種甜度的含糖量，其中全糖大約10~12顆方糖，少糖是7~8顆，半糖是5~6顆，而微糖則是3顆，嘴饞想喝飲料的話，男生建議點少糖以下、女生則是點半糖以下為佳，最簡單的方式，就是點飲料時不要超過半糖，也可漸漸嘗試微糖、甚至無糖最好。

營養師也有提醒，添加的「糖」不只在飲料裡，日常所吃下的點心也要留意是否有額外添加糖，因此在計算每日的糖攝取量時，除了手搖飲之外，也別忘了要留扣打給其他食物。

關鍵字：

珍奶, 手搖飲, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

陳若儀度假大秀纖腰美腿

陳若儀度假大秀纖腰美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

心事最多星座Top 3

心事最多星座Top 3

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

每天睡不飽？營養師：「含褪黑激素食物」多吃，讓你一覺到天亮

每天睡不飽？營養師：「含褪黑激素食物」多吃，讓你一覺到天亮

第一眼看到男人頭還是女人？一張圖秒測你「未來是否有錢」

第一眼看到男人頭還是女人？一張圖秒測你「未來是否有錢」

心太軟濫好人星座Top 3 ！　第一名輕易原諒，還幫對方找藉口

心太軟濫好人星座Top 3 ！　第一名輕易原諒，還幫對方找藉口

宋智孝最近「熱褲」穿上癮！一坐下「口袋外露」視線直逼腿根，超辣 熱到融化的「皮卡丘冰淇淋」太可愛啦！多款「寶可夢雪糕」推特爆紅 歐陽娜娜與「17歲神顏」張員瑛撞衫全套！她「超狂9頭身」氣場贏了 12星座表達愛的「4種模式」　雙子的愛很承重、天蠍卻很細膩 IKEA小鯊鯊開賣限量眾人搶排　開店不到半小時見底 劉詩詩罕見暗黑風辣到認不出！「下身整排挖空」極致曲線曝光 陳柏霖：香香的女生對整個世界都加分，曝「一種味道」會讓他立刻彈開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面