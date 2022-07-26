全糖珍奶=12顆方糖！正妹營養師曝「點飲料撇步」：無糖更好

▲你飲料都喝多甜呢？（圖／營養師Angela提供，下同。）

記者老嘉郡／綜合報導

台灣人愛喝手搖飲，手搖飲店更是滿街開，但你知道一杯大杯的全糖飲料裡，有多少含糖量嗎？常分享各種飲食撇步的營養師Angela，就分享了各種甜度的手搖飲中的含糖量，其中「全糖」飲料的含糖量大約是10~12顆方糖，而最多人點的「微糖」飲料則大約是3顆方糖左右。

世界衛生組織(WHO)建議，一日能吃的添加糖，不宜超過總熱量的10%，同樣喜歡珍珠奶茶的正妹營養師Angela表示，若是能低於5％、甚至不吃會更好，而依照每天吃的熱量不同、建議的標準就會不同。Angela舉例，一天吃1800卡的男生，每天糖攝取量的上限大約是9顆方糖、約45克糖，若低於4.5顆方糖、約22.5克糖更好，而一天吃1400卡的女生，每天糖攝取量的上限大約是7顆方糖、約35克糖，若低於3.5顆方糖、約17.5克糖更好。

▲每人每天的糖攝取量上限都不相同。

Angela也列出一杯大杯、700mL的手搖飲中，各種甜度的含糖量，其中全糖大約10~12顆方糖，少糖是7~8顆，半糖是5~6顆，而微糖則是3顆，嘴饞想喝飲料的話，男生建議點少糖以下、女生則是點半糖以下為佳，最簡單的方式，就是點飲料時不要超過半糖，也可漸漸嘗試微糖、甚至無糖最好。

營養師也有提醒，添加的「糖」不只在飲料裡，日常所吃下的點心也要留意是否有額外添加糖，因此在計算每日的糖攝取量時，除了手搖飲之外，也別忘了要留扣打給其他食物。