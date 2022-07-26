新光三越首度推「戀愛NFT」扣點就能買　月老助攻告白元宇宙

▲新光三越首度推出NFT，僅提供會員兌點。（圖／新光三越、微風提供）

記者蔡惠如／綜合報導

百貨除了積極發展APP，新光三越還跨入了元宇宙，趁著七夕情人節即將到來，新光三越在APP的「點數專區」中，首度推出三款會員專屬的NFT作品，扣skm points 9點便可兌換台中樂成宮、台南祀典大天后宮的《月老神助攻 姻緣紅線NFT》，此外還有插畫家保羅先生Mr.Paul設計的4款《保羅先生 告白語錄NFT》，總數1314個限量開賣。

新光三越發表skm points點數回饋鞏固會員好積極，在即將來臨的七夕針對會員推出限量款戀愛NFT，僅開放點數對換不進行外賣，用9點（約300元消費累積）即可兌換台中樂成宮、台南祀典大天后宮的《月老神助攻 姻緣紅線NFT》，限量600顆，還有機會再抽限量60名的「代點月老燈服務」，讓你今年告白在元宇宙有強大心靈依靠。

若想要另一種形式的告白，扣skm points 9點，也可兌換插畫家保羅先生獨家設計《保羅先生 告白語錄NFT》，共有4款總限量614顆，另也開放12名兌換者，可抽與保羅先生共創完成NFT的心靈行程，以上NTF作品預計從7／28上午10點至8／3於新光三越APP點數專區開放兌換。

購買方式則是在開賣期間，於新光三越APP精選優惠點數專區扣skm points指定點數，即可兌換七夕情人節《以愛之名NFT》共三款，扣點完成後將透過「新光三越APP訊息推播」，提供NFT領取連結，會員從連結進入「奧丁丁NFT交易平台」完成註冊後，即可於會員錢包內查看NFT，此外登入奧丁丁NFT交易平台點選「贈送禮物」按鈕，選擇要贈送的NFT，填入贈送對象之奧丁丁帳號與留言，便能成功移轉。

而除了可購買NFT之外，新光三越在購買期間，也推出扣99點抽《SKM一日約會行程NFT》，抽中的會員可於8至12月期間，每月回店兌換美妝正貨、情人套餐、新光影城電影劃位憑證兩張，總價值超過15,000元的專屬約會好禮，限量100名。

之前微風曾在本館「Breeze Night-微風之夜」推出百貨業首個NFT作品，與平面設計師聶永真合作，由「萬物」、「境界」、「天體」三個等級系列視覺設計發行502顆《BreezeVerse X Aaron Nieh｜NFT Passport》，藏家版本NFT盲盒售價為50,000元外加瓦斯費，並已於5月底進行解盲。