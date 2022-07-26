fb ig video ETtoday search mobile

新光三越首度推「戀愛NFT」扣點就能買　月老助攻告白元宇宙

>

▲百貨NFT。（圖／新光三越、微風提供）

▲新光三越首度推出NFT，僅提供會員兌點。（圖／新光三越、微風提供）

記者蔡惠如／綜合報導

百貨除了積極發展APP，新光三越還跨入了元宇宙，趁著七夕情人節即將到來，新光三越在APP的「點數專區」中，首度推出三款會員專屬的NFT作品，扣skm points 9點便可兌換台中樂成宮、台南祀典大天后宮的《月老神助攻 姻緣紅線NFT》，此外還有插畫家保羅先生Mr.Paul設計的4款《保羅先生 告白語錄NFT》，總數1314個限量開賣。

新光三越發表skm points點數回饋鞏固會員好積極，在即將來臨的七夕針對會員推出限量款戀愛NFT，僅開放點數對換不進行外賣，用9點（約300元消費累積）即可兌換台中樂成宮、台南祀典大天后宮的《月老神助攻 姻緣紅線NFT》，限量600顆，還有機會再抽限量60名的「代點月老燈服務」，讓你今年告白在元宇宙有強大心靈依靠。

▲百貨NFT。（圖／新光三越、微風提供）▲百貨NFT。（圖／新光三越、微風提供）

若想要另一種形式的告白，扣skm points 9點，也可兌換插畫家保羅先生獨家設計《保羅先生 告白語錄NFT》，共有4款總限量614顆，另也開放12名兌換者，可抽與保羅先生共創完成NFT的心靈行程，以上NTF作品預計從7／28上午10點至8／3於新光三越APP點數專區開放兌換。

▲百貨NFT。（圖／新光三越、微風提供）▲百貨NFT。（圖／新光三越、微風提供）

購買方式則是在開賣期間，於新光三越APP精選優惠點數專區扣skm points指定點數，即可兌換七夕情人節《以愛之名NFT》共三款，扣點完成後將透過「新光三越APP訊息推播」，提供NFT領取連結，會員從連結進入「奧丁丁NFT交易平台」完成註冊後，即可於會員錢包內查看NFT，此外登入奧丁丁NFT交易平台點選「贈送禮物」按鈕，選擇要贈送的NFT，填入贈送對象之奧丁丁帳號與留言，便能成功移轉。

▲百貨NFT。（圖／新光三越、微風提供）▲百貨NFT。（圖／新光三越、微風提供）

而除了可購買NFT之外，新光三越在購買期間，也推出扣99點抽《SKM一日約會行程NFT》，抽中的會員可於8至12月期間，每月回店兌換美妝正貨、情人套餐、新光影城電影劃位憑證兩張，總價值超過15,000元的專屬約會好禮，限量100名。

之前微風曾在本館「Breeze Night-微風之夜」推出百貨業首個NFT作品，與平面設計師聶永真合作，由「萬物」、「境界」、「天體」三個等級系列視覺設計發行502顆《BreezeVerse X Aaron Nieh｜NFT Passport》，藏家版本NFT盲盒售價為50,000元外加瓦斯費，並已於5月底進行解盲。

▲百貨NFT。（圖／新光三越、微風提供）

關鍵字：

新光三越, NFT, 扣點, skm points, 七夕, 月老, 保羅先生

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

陳若儀度假大秀纖腰美腿

陳若儀度假大秀纖腰美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

心事最多星座Top 3

心事最多星座Top 3

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

每天睡不飽？營養師：「含褪黑激素食物」多吃，讓你一覺到天亮

每天睡不飽？營養師：「含褪黑激素食物」多吃，讓你一覺到天亮

第一眼看到男人頭還是女人？一張圖秒測你「未來是否有錢」

第一眼看到男人頭還是女人？一張圖秒測你「未來是否有錢」

心太軟濫好人星座Top 3 ！　第一名輕易原諒，還幫對方找藉口

心太軟濫好人星座Top 3 ！　第一名輕易原諒，還幫對方找藉口

宋智孝最近「熱褲」穿上癮！一坐下「口袋外露」視線直逼腿根，超辣 熱到融化的「皮卡丘冰淇淋」太可愛啦！多款「寶可夢雪糕」推特爆紅 歐陽娜娜與「17歲神顏」張員瑛撞衫全套！她「超狂9頭身」氣場贏了 12星座表達愛的「4種模式」　雙子的愛很承重、天蠍卻很細膩 IKEA小鯊鯊開賣限量眾人搶排　開店不到半小時見底 劉詩詩罕見暗黑風辣到認不出！「下身整排挖空」極致曲線曝光 陳柏霖：香香的女生對整個世界都加分，曝「一種味道」會讓他立刻彈開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面