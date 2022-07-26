金世正「一個Pose」洩超狂二頭肌線條！　與甜美裝扮成巨大反差

▲金世正於新劇《今日的網漫》中換上短髮造型。（圖／翻攝自IG@clean_0828、SBS）



記者王則絲／台北報導

韓女星金世正在與安孝燮合演《社內相親》後大爆紅，馬上又有一部新劇《今日的網漫》即將上檔，今（26日）舉行新劇發布會上，金世正一身黑白配色的收腰裙裝亮相，優雅宛如公主，美翻了，不過她一個雙手握拳的Pose意外秀出了精實的手臂，令人不禁轉移目光焦點，再次讓「God世正」曾引起話題的超狂二頭肌線條浮上檯面。

▲（左起）南潤壽、金世正、崔丹尼爾現身新劇發表會。（圖／翻攝自SBS）



金世正攜手南潤壽、崔丹尼爾主演新劇《今日的網漫》將於本月29日正式開播，劇中她飾演一名柔道國手「溫心」，因傷被迫放棄運動生涯，轉戰網路漫畫產業進入編輯部就職，金世正在新劇裡換上了俐落短髮的造型，與《社內相親》中的華麗感差距甚大，不過柔道選手「大力」的角色特質，也讓人聯想到先前她在《驅魔麵館》的演出，也很符合金世正在現實世界中的人設。

▲金世正新劇發表會造型走的是優雅的公主風裝扮，美翻了。（圖／翻攝自IG@clean_0828）



新劇發布會上，金世正穿著Alexander McQueen的黑白配色上衣與裙裝出場，收腰設計拉長身形比例，並踩著Gianvito Rossi的黑色繫帶涼鞋收尾，澎澎的裙襬營造公主感受，妝容與髮型則是加乘的優雅，美翻了。

▲金世正一個Pose洩二頭肌線條，令人聯想到先前經典的節目畫面。（圖／翻攝自SBS、YouTube）



不過金世正一個雙手握拳的Pose被捕捉下來，從正面都能隱約看到二頭肌的線條，令人不禁回想起，金世正曾在節目上因健壯的二頭肌而引起的話題，與她的甜美造型形成反差，但也意外成為了一個可愛亮點。

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