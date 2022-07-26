簡嫚書靠愛牌Marimekko提升品味　坦言不想把「美衣」傳承給女兒！

記者王則絲／台北報導

芬蘭設計師品牌Marimekko以知名的罌粟花圖騰長紅超過半世紀，今（26日）邀請女星簡嫚書現身秋冬新品發表會，親身演繹本季全新印花「煎餅草莓醬」洋裝登場，她認為能將Marimekko的印花帶入生活，就像把藝術品穿在身上，自然就提升品味，像身上這件「美衣」她就很喜歡，但是問及會不會想傳承給女兒穿？簡嫚書馬上答道：「不會！我相信我身材保持都不會走樣，不想傳承出去。」

▲簡嫚書今出席Marimekko秋冬系列發表會。（圖／品牌提供）



提到Marimekko，腦中第一個浮現的就是經典的罌粟花圖案，簡嫚書提到：「Marimekko給我豐富生命力、歲月靜好的感受。」私下也是Marimekko的小粉絲，衣櫃裡至少有5件以上Marimekko的服裝，從後背包到帆布袋、到杯盤碗都有收藏，加上本身喜歡繪畫，因此一直都會關注Marimekko的新印花，簡嫚書認為：「可以把藝術印花帶到衣櫃裡面是很美好的事情，將Marimekko的印花帶入生活，好像很自然就能提升品味，跟增加生活中的藝術氣息。」

▲簡嫚書穿著Marimekko秋冬推出的全新印花「煎餅草莓醬」洋裝亮相。（圖／品牌提供）



簡嫚書今天身上穿著Marimekko秋冬推出的全新印花「煎餅草莓醬」洋裝，帶有北歐風民俗感的圖騰，讓簡嫚書原本以為是變形的太極圖，或是鳳梨之類的水果圖案，但發現新印花名為「煎餅草莓醬」後，簡嫚書表示覺得特別符合自己的個人特質：「我想像中硬硬的煎餅，有點像我個性嚴肅的部分，草莓醬又是甜美可愛的融合。」代表了她的不同面向。

這件「煎餅草莓醬」印花洋裝同時也是簡嫚書本季最喜歡的造型，這麼美的衣服，簡嫚書會不會想要傳承給女兒們呢？她笑答：「不會！我覺得我很鍾情，而且我相信我身材保持都不會走樣，這麼喜歡，我會想要留很久，不想傳承出去。」她補充，我覺得Marimekko的每一個印花背後都有獨特的個性與意義，相信女兒們能在長大後也能找到最契合自己的印花，「那就不要跟我搶啦！」

▲Marimekko早秋系列以大膽色塊印花設計而成。（圖／品牌提供）



Marimekko今年早秋系列以「人際互動」為主題，與法國藝術家Virginie Hucher合作，共同研發出大膽且鮮明的極簡印花，透過大型抽象色塊設計，展現壯闊豐滿的美感；秋冬系列主題則定為「新傳統」（New Traditions），由Marimekko招牌設計師Maija Isola一手打造，主打「煎餅草莓醬」全新圖騰系列，以帆布白、精緻灰和米色，琥珀色、蘑菇色、栗色、胡桃色、腮粉色、血紅色和冬夜黑，作為本季的配色方程式。

▲Marimekko今年秋冬主打「煎餅草莓醬」全新印花系列。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



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