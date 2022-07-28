破萬元「折疊餐桌」下殺7480元　三種用途、展開最大140cm聚餐好方便

文／C編

想在市區買房大不易，就算預算勉強搆得到邊，買完房要裝潢又是一大筆，如果是租屋，無法大動作改造室內也令人苦惱，因此，想要擁有更好的生活機能與品質，慎選傢俱成了重要關鍵，尤其空間小，多功能的產品會比單一功能的更實際，「Her森森」推出「輕品巧室多功能收納折疊餐桌」，可依不同人數、空間需求展開或收起，相當方便，小宅生活一樣美好。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼



▲輕品巧室多功能收納折疊餐桌，加厚版（深橡色），原價10,010元、特價7,480元，點我購買。

輕品巧室是綠的傢俱集團旗下的品牌，而綠的傢俱擅長以木質單品設計出居家的溫暖氛圍，東西耐用又實惠，受到許多人歡迎，這次推出的多功能折疊餐桌，收起時厚度僅有20公分，十分小巧，可以當作一般的邊桌使用，擺放在角落或是畸零位置也容易。

若將兩側打開，則成為140公分乘以80公分的長桌，假日有親朋好友造訪，聚餐聊天都好用，還可以玩桌遊等遊戲，再也沒有「不夠坐」的問題，日常當作電腦桌或是小餐桌使用也非常方便，只需改為單邊展開架起，便成為約80公分乘以82.5公分的小方桌，一到兩個人使用剛剛好。

此外，這張多功能收納折疊餐桌裝有輪子，推動移拉都很輕鬆，，機能性也高，絕對是小坪數房子的居家好夥伴。

p>▼▼▼點我搶超低價▼▼▼



▲輕品巧室 多功能收納折疊餐桌，加厚版（深橡色），原價10,010元、特價7,480元，點我購買。

「Her森森」推出「輕品巧室 多功能收納折疊餐桌-加厚版（深橡色）」，原價10010元、特價7480元，深橡木色的設計，簡約不怕髒，重點是具有居家溫度感的設計，擺在家裡又兼具多功能，當然是必買單品。