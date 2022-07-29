夏季噴香有訣竅：手肘、膝蓋都是好位置　塗點乳液打底更留香

文／C編

夏季容易出汗，體味變得明顯，如果有噴香習慣，絕對要特別注意噴香水的方式，最近就有網友分享幾個適合夏季的噴香手法，不妨可以試一試，讓香氣效果更持久，代表了個人特色，自己聞著也開心。

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＃噴在手肘、膝蓋外側

很多人都知道，香水要噴在脈搏處，味道才會隨著體溫散發，但這樣反而讓香氣散發得快，想要夏天香氣持久，不妨試試看噴在手肘、膝蓋外側這些出汗比較少的地方，另外，香味也會隨著動作散發出來，若隱若現的香氣最迷人。

＃肩膀、後頸處也是氛圍感十足

除了手肘、膝蓋外側，像是很多女孩夏天都喜歡穿細肩帶的背心，也可以選擇噴在肩膀、後頸的位置，讓香味自然的散發，這樣男神從妳身邊擦肩而過，都會忍不住為妳駐足，可以說是極其巧妙的噴香地方。

＃塗點乳液再噴香

如果想讓香氣停留的時間更長，建議可以在噴香的位置，先塗抹一點無香的身體乳液，再疊噴香水，可以讓香氣更加持久，一整天都散發清新淡雅的香氣，而且同時還可以保濕滋潤，當然一定要學會。

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