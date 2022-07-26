久坐、常外食？營養師曝上班族5大危機　早晚＋1食物改善代謝

▲營養師曝現代上班族常見5大健康危機，建議可從飲食上幫助改善。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

現代人工作忙碌、生活步調快，常一整天工作下來都黏在椅子上，一直久坐、忘記起身，甚至有些上班族還有經常性熬夜加班的狀況，知名營養師高敏敏就提醒，這些不良習慣除了會讓身體累積疲累，腸胃也會偷偷發出抗議警訊。她就指出許多上班族常見的5大健康危機，同步分享解決秘訣，常久坐的上班族快跟著做。

＃久坐時間長



身體活動量下降，腸胃活動跟著變慢，吃下去的食物也沒辦法好好消化。

建議可每天早晚喝一瓶優酪乳幫腸胃動一動，消化順暢了，代謝力也會提升。

＃運動時間少



運動時間少會使體能下降，整個人感覺有氣無力。

建議休息時多起身走走、舒展筋骨，下班在家用零碎時間微健身，每天一點點持續累積，就能讓身體更健康、人也更有活力。

＃三餐不正常



空腹太久胃裡沒有食物中和胃酸，導致消化力變差。

建議隨身攜帶像是堅果、麥片、水煮蛋等原型食物，用餐時間可先吃一點墊胃。

＃餐餐外食



油膩高鈉飲食會增加身體負擔，總覺得有種說不出的沉重感。

建議飯後可喝一瓶優酪乳或優格，幫助消化順暢，讓身體代謝、擺脫囤積。

＃心情煩悶



容易覺得「啊雜」，做什麼都提不起勁。

建議不要一直宅在家，可利用假日出門放風，促進快樂荷爾蒙合成。

最後，高敏敏也總結，不少上班族工作時間容易超時、一整天都黏在座位上，閒暇時間又完全不想動，反而會讓身體更疲憊。想打好體質基礎，增加活動量是關鍵，建議要利用零碎時間讓身體多活動，且早晚喝一瓶優酪乳或優格，讓腸胃也跟著動起來，促進新陳代謝。

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