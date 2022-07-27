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試・開箱／讓妳的夏季美得毫不費力！靠它們輕鬆當曬黑、曬老絕緣體

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記者李薇／台北報導

夏天又熱又曬，肌膚快要撐不住烈日的猛烈攻勢，但千萬不要放棄，有這幾瓶美肌神器，絕對會讓妳的夏天比別人更清爽、更白皙，以下就盤點多款厲害的美肌單品，只要天天用，不用一個月，直接逆襲同齡人，曬老、曬黑都跟妳絕緣！

＃PONY EFFECT 零暗沉親膚柔霧粉底

▲PONY EFFECT,雅詩蘭黛,FANCL,W.SHOW,理膚寶水,防曬,粉底,彩妝。（圖／品牌提供）

特別針對台灣潮濕炎熱季節研發的「零暗沉親膚柔霧粉底」，沒有一般粉底液的厚重感，細緻得完全感受不到自己有上妝，尤其是夏天容易覺得悶的季節，更是需要這樣的神器，打造出柔霧感的零瑕疵好膚質，遮蓋痘疤、暗沉輕輕鬆鬆，戴口罩也遮不住妳的無瑕美肌。

＃雅詩蘭黛 粉持久完美持妝粉底

▲PONY EFFECT,雅詩蘭黛,FANCL,W.SHOW,理膚寶水,防曬,粉底,彩妝。（圖／品牌提供）

雅詩蘭黛的粉持久早就是紅遍大街小巷的神級粉底，夏天爆汗、出油都可以屹立不搖，土石流絕緣體就是它，夏天擦上它完全不需要擔心脫妝問題，口罩脫下來吃飯照樣美肌全開，出門約會、玩水都不需要怕顯露原形，當然一定要入手。

＃FANCL 透亮清爽隔離霜

▲PONY EFFECT,雅詩蘭黛,FANCL,W.SHOW,理膚寶水,防曬,粉底,彩妝。（圖／品牌提供）

一般來說物理性防曬使用起來都會比較厚重、顯白，但FANCL的這款隔離霜卻超級輕透又好推，完全就是夏季必備神物，全臉擦都不會覺得悶，還可以做到妝前保濕跟防曬，適合常常在室內辦公、但又怕紫外線的女孩，一瓶阻擋「黑死光」，嫩白一整個夏季。

＃理膚寶水 安得利清爽極效夏卡防曬液

▲PONY EFFECT,雅詩蘭黛,FANCL,W.SHOW,理膚寶水,防曬,粉底,彩妝。（圖／品牌提供）

理膚寶水可以說是敏感肌的救星，不管是保養品還是防曬，都很溫和又有效，而這款安得利清爽極效夏卡防曬液，正適合喜歡戶外活動的女孩，怕流汗、玩水防曬就消失，那使用它就沒錯了，牢牢扒住肌膚不放開，但卻超級輕盈不黏膩，想來點瘋狂的反差感，絕對要選它！

＃W.SHOW 超水感保濕抗曬乳

▲PONY EFFECT,雅詩蘭黛,FANCL,W.SHOW,理膚寶水,防曬,粉底,彩妝。（圖／品牌提供）

夏天就是要來點涼的！W.SHOW超水感保濕抗曬乳裡面雖然沒有涼感成分，但因為使用起來實在太水感又清爽，讓人就像是為肌膚塗抹上凝膠的輕盈感，絕對是夏季必備，而且還有自然提亮膚色的效果，一瓶兩用，當然是精打細算的妳最合拍的單品。

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關鍵字：

PONY EFFECT, 雅詩蘭黛, FANCL, W.SHOW, 理膚寶水, 防曬, 粉底, 彩妝

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