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12星座表達愛的「4種模式」　雙子的愛很承重、天蠍卻很細膩

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▲你的另一伴是怎麼表達感情的呢?（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／老嘉郡報導

每個人表達愛意的方次都不一樣，有的人甜蜜、有的人平淡而細膩，你的另一伴又是怎麼樣表達自己的愛呢？星座網站「星座好朋友」整理了12星座在表達愛情時的四種模式，看看你的愛人是屬於哪一種的吧！

火熱的愛

牡羊座、獅子座、射手座

火象星座不意外的，表達感情的方式也是相當炙熱的！對他們來說，愛情元素裡一定要有溫暖、刺激、轟轟烈烈的感受，這是他們傳達愛的方式，同時他們也會希望另一伴不要太冷漠、能夠給予相對應的回應，可以一起瘋、陪伴彼此找刺激，才能讓他們有動力繼續愛，兩人一起燃燒這段感情，不只要讓這段感情保溫、更要持續沸騰到永遠，這就是火象星座想要的愛情的模樣。

物質的愛

金牛座、處女座、魔羯座

「物質的愛」並不是要買多昂貴、奢華的禮物來傳達感情，而是對土象星座來說，物質是最基本的開端，如果無法打好基底、更不用說談戀愛了，所以他們對自己很小氣，也許買個小東西都要猶豫很多天，但他們對愛人卻是非常的大方，可以豪不計較的去付出，他們想要踏實的戀愛，因此對另一伴好是一定要的！

情侶、自拍、放閃（圖／記者黃克翔攝）

▲每個人表達感情的方式不一樣，有個火熱、有的平淡。（圖／記者黃克翔攝）

沉重的愛

雙子座、天秤座、水瓶座

看起來總是瀟灑的風象星座，因為他們的愛情是走向柏拉圖派、常常抽象到讓人難以理解，其實他們很注重情感上的共鳴，因此他們的愛情只會給唯一的那個人，而對方一定要能夠理解、且要有共鳴，否則他們很快又會關上心門，什麼都不讓人看見、也不讓人理解。這些星座只想要找到人群中的唯一，因此他們的愛才會這麼的沉重。

細膩的愛

巨蟹座、天蠍座、雙魚座

水象星座同時也是很敏感的星座，在感情中總是細膩的他們，有時一個想多了，再狗血的劇情都會在他們的腦內小劇場上演，因此很容易感到不安、依賴感也會加重。同時這也代表著，他們很害怕愛人的離開，所以給另一伴的愛情就是「習慣」，他們會注重你所有的細節，把每一個細膩的作為都變成你改不了的習慣，進而就會離不開他們，這就是水象星座表達愛情的方式。

▲▼男女,情侶,交往。（示意圖／記者許力方攝）

▲你的愛人是屬於哪一種的呢？（示意圖／記者許力方攝）

關鍵字：

星座, 情侶, 感情, 星座好朋友

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