「曖昧」成秋妝新態度！朦朧看不清界線的女人更美

記者李薇／台北報導

雖然天氣依舊炎熱，但秋妝已經悄悄地降臨，在這一季充滿自我個性、創造女性魅力的彩妝當道，單一色彩不再是主流，反而講求女孩保有童心的大膽玩色，打造出個人獨一無二的特質，沒有流行、自己就是趨勢的概念，主導了2022秋妝的氛圍。

＃THREE SOUND IN COLORS

以「聆聽色彩」為主軸，THREE將擅長的灰階色彩，在秋季展現得淋漓盡致，全新推出的限定色魅光幻眸眼采盒，運用藍紫色、灰棕色、玫瑰金色等不是單一的混合色調，展現出時髦的女性質感，而這特殊的調色，也讓灰調在亞洲女孩的肌膚上，散發出都會洗鍊。

＃RMK Obscure Temptation

保有女孩的童心、又有女人的性感，不在這之中選邊站，這季的RMK將兩者融合出曖昧的誘惑，推出全新的秋妝，一點酒紅、一點粉色，或是一點粉橘、一點木棕，將女子的多重面貌展現出來，不過分強調一種態度，而是帶有朦朧感的氛圍。

＃Dior 緋紅秋色

「秋紅」是秋季最常拿來作為主流的色調，在這一季的Dior將它運用在眼影彩盤、口紅跟指甲油，帶有一點木質調的紅色系，可以特別凸顯出紅色調的高貴、沉穩，尤其是亞洲女孩的肌膚，更適合這種棕色調的紅，能夠輕易上手，展現出專屬女人的魅惑。