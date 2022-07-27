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Jessica披「冰心藍婚紗」秀美背！　下秒曬川字腹肌氣場全開

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記者王則絲／台北報導

前少女時代成員Jessica（鄭秀妍）近期參加陸綜《乘風破浪》第三季（又名《浪姐3》），甜美外型與出眾的唱跳能力讓她在對岸頗受歡迎，近日Jessica獲邀擔任陸版《時裝L’OFFICIEL》雜誌8月號封面人物，大片中她披上冰心藍色的婚紗禮服，秀出整片美背，下秒又曬川字腹肌，女王氣場全開。

▲Jessica。（圖／翻攝自IG）

▲Jessica參加陸綜《乘風破浪》獲得高人氣。（圖／翻攝自IG@jessica.syj）

Jessica參加本季《乘風破浪》，雖然與其他姐姐相比，33歲的她似乎顯得還很年輕，不過她在演出中展現女團出身的舞台實力與唱功，可說是與王心凌並列成為節目的人氣王，圈粉無數。

▲Jessica。（圖／翻攝自IG）

▲Jessica。（圖／翻攝自IG）

▲Jessica獲邀拍攝雜誌封面大片，披上冰心藍色婚紗美如公主。（圖／翻攝自IG@jessica.syj）

這回獲邀擔任雜誌封面人物，Jessica在封面大片中穿上了婚紗品牌VERA WANG的冰心藍色紗裙禮服，側身回眸大秀整片白皙美背，並佩戴Qeelin珠寶綴於肌膚上，彷彿化身迪士尼電影裡的艾莎公主般美麗動人。

下秒轉換色系，Jessica換穿SANDRO的桃粉色短版Crop Top，露出一截中空腹部，大方讓「川字腹肌」乍現眼前，緊實腰線令人稱羨，甜美之中帶有女王霸氣的風格，讓她氣場全開，粉絲們通通被美暈：「超愛這張11字腹肌」、「這麼美麗是犯法的」、「這是霸總吧！」

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關鍵字：

jessica, 潔西卡, 鄭秀妍, 浪姐, 乘風破浪

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