超便利！洗臉、沐浴、洗頭一瓶搞定，10分鐘讓你躺平睡覺

▲多效合一的植萃洗沐產品是新趨勢。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

氣溫飆高一出門就汗流浹背，晚上就想回家沖個澡，洗去一身疲憊，但是洗頭、洗澡總要瓶瓶罐罐好麻煩，現在人更喜歡一瓶搞定，只要一瓶就能完成所有清潔步驟，讓清潔變得好簡單，同事加入有助放鬆身心的療癒香氣，洗淨全身也讓你擁有好心情。

▲肌膚哲理 仲夏百香洗髮沐浴凝膠，480ml ，700元、蜜罐柑橘洗髮沐浴凝膠，480ml，700元。

肌膚哲理暢銷洗髮沐浴凝膠，今夏再加入兩位果香系列新成員，打破以往洗髮沐浴乳總是透明無色或白色的規則，以明亮清爽的柑橘黃、充滿少女心的粉色，讓人眼睛一亮。

香調的部分，仲夏百香果洗髮沐浴凝膠添加百香果、蘋果花、檀香，甜而不膩蜜罐柑橘洗髮沐浴凝膠添加檸檬精華、亮木、麝香，清新活潑的檸檬香與盛夏十分相稱，彷彿夏日裡洋溢著滿滿熱情活力的豔陽。

艾瑪絲推出全新每日健康洗髮沐浴露，將頭皮專業延伸肌膚淨化，呵護每日髮膚潔淨，頭皮專家提出，沐浴應首重頭皮清潔，洗髮泡沫輕柔帶過肌膚潔淨，親膚溫和的胺基酸細緻泡沫，採用有機蘆薈、水解小麥蛋白、維他命E，一瓶適用洗髮、沐浴、潔顏非常便利。

▲艾瑪絲 草本胺基酸每日健康洗髮沐浴露，沐癒天竺葵/暖陽玫瑰/甦醒純花，520ml，320元。

品牌以草本植萃打造3款香氣，分別為沐癒天竺葵、暖陽玫瑰、甦醒純花，散發自然森林氣息，清新芳香讓人覺得身心都療癒。