風・Luxury／織女吹仙氣化為動力儲存顯示　寶璣七夕錶好浪漫

▲寶璣為七夕推出限量28只的Reine de Naples 8905腕錶，於面盤描繪織女圖案。（圖／寶璣提供）

記者陳雅韻／台北報導

今年七夕情人節將於8月4日登場，一只兼具實用與裝飾性的好錶，是經典不敗的情人節禮物選項，為她、為他也為你們挑選合宜的款式，隨身相伴，見證愛情分分秒秒的美好。

For Her

瑞士腕錶鮮少為七夕情人節設計專屬錶款，但寶璣（Breguet）帶來全新驚喜，為女性創作限量28只的Reine de Naples 8905腕錶，藍色亮漆珍珠母貝錶盤鑲嵌13顆美鑽象徵點點繁星，主視覺則是旁襯仙鶴得的織女，她站在鞦韆上吹出一絲仙氣化為動力儲存顯示，別出心裁的設計為錶款增添浪漫氣息。

▲海瑞溫斯頓Midnight系列Winston With Love 36毫米自動腕錶。（圖／海瑞溫斯頓提供）



海瑞溫斯頓（Harry Winston）則以Midnight系列Winston With Love腕錶，大方示愛，一系列錶款均擁有亮眼飽和的色彩，美鑽在黃色、紅色、橙色或紫羅蘭色珍珠母貝面盤上排出大大的LOVE字樣，當中O字恰好成為小秒盤，活潑俏皮的告白，讓人難以抗拒。

▲伯爵風格大使范少勳佩戴伯爵Altiplano系列18K白金自動上鍊超薄腕錶，805,000元。（圖／伯爵提供）



For Him

運動錶當道，想為他轉換優雅風格，經典耐看的皮帶錶款是優質選擇，伯爵（PIAGET）Altiplano系列18K白金自動上鍊超薄腕錶即為歷久彌新之作，纖薄的錶殼戴起來完美貼合手腕，而白色面盤顯示時、分與小秒盤，簡潔俐落的設計不受潮流影響，始終雋永耐看。

▲萬寶龍明星傳承系列日期顯示自動腕錶限量款1786，67,500元。（圖／萬寶龍提供）

想增添多些色彩，藍色面盤深受青睞，萬寶龍（Montblanc）以白朗峰為靈感，推出明星傳承系列日期顯示、月相和計時3款腕錶，藍色面盤上飾以冰川與冰層圖案更具設計感，也為斯文紳士錶增添活潑氣息，各限量1786只。

▲TAG Heuer Monaco黑面計時腕錶（左）222,100元，Monaco Gulf海灣石油聯名計時腕錶232,200元。（圖／TAG Heuer提供）



For You

從同一系列尋找兩款不同錶款作為對錶，不僅能甜蜜放閃，也能交換佩戴，TAG Heuer招牌Monaco系列正是突破性別界線的錶款，當中黑面計時碼錶是百搭款式，若想有些新穎變化，品牌與海灣石油聯名的Monaco Gulf計時碼錶為亮眼選擇，面盤呈現海灣石油經典三色設計，情侶可依心情、服裝搭配錶款。

►網壇球后60萬的勞力士洩少女心 粉紅面配鑲鑽時標好甜

►風・Luxury／百年靈潛水錶四尺寸、繽紛色盡出 搶攻男、女市場