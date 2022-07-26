真性情惹爭議！薛凱琪：世上除了生死，其他都是擦傷

▲試著接受命運給你的東西，一切都是最好的安排。（圖／翻攝自小紅書/薛凱琪，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

港星薛凱琪因《乘風破浪3》翻紅，40歲仍維持姣好外型面容，被譽為香港最後一位少女，日前她在節目中大哭大笑展現真性情惹爭議，但不少網友就愛她的真，先前她在受訪時也侃侃而談走過憂鬱症的心路歷程，曾經接近過死亡，才發現世上除了生死，其他都是擦傷。

薛凱琪曾在採訪中分享：「這個病對我來講，是上天給我的一份大禮，我朋友曾和我說，也許你能好起來，你往回看就會發現這是一份禮物，如果你沒有經歷過低潮，你就不會珍惜一切，人都是貪心的，你的要求只會越來越多，但現在的自己只要能和朋友喝一杯茶，就覺得非常幸福。」

她接著說：「當你曾接近死亡之後，你就會發現身邊很多事都『沒事』，比如說點的奶茶拿錯了，那就再點吧！選好的曲目不能唱，那就再練別首，這世界上沒有那麼多，你要什麼就可以得到什麼，如果命運安排把一切放在你面前，肯定有它的的原因。」

「那你就要好好去想原因是什麼，試著打開心扉，接受看看緣分要給我什麼，我這幾年學到，覺得凡事盡量去爭取，努力活著、努力工作，有些東西勉強不了，那就打開心看看，命運想和你說什麼。」

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