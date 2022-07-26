fb ig video ETtoday search mobile

真性情惹爭議！薛凱琪：世上除了生死，其他都是擦傷

>

▲▼薛凱琪人生觀。（圖／翻攝自小紅書/薛凱琪）

▲試著接受命運給你的東西，一切都是最好的安排。（圖／翻攝自小紅書/薛凱琪，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

港星薛凱琪因《乘風破浪3》翻紅，40歲仍維持姣好外型面容，被譽為香港最後一位少女，日前她在節目中大哭大笑展現真性情惹爭議，但不少網友就愛她的真，先前她在受訪時也侃侃而談走過憂鬱症的心路歷程，曾經接近過死亡，才發現世上除了生死，其他都是擦傷。

▲▼薛凱琪人生觀。（圖／翻攝自小紅書/薛凱琪）

薛凱琪曾在採訪中分享：「這個病對我來講，是上天給我的一份大禮，我朋友曾和我說，也許你能好起來，你往回看就會發現這是一份禮物，如果你沒有經歷過低潮，你就不會珍惜一切，人都是貪心的，你的要求只會越來越多，但現在的自己只要能和朋友喝一杯茶，就覺得非常幸福。」

她接著說：「當你曾接近死亡之後，你就會發現身邊很多事都『沒事』，比如說點的奶茶拿錯了，那就再點吧！選好的曲目不能唱，那就再練別首，這世界上沒有那麼多，你要什麼就可以得到什麼，如果命運安排把一切放在你面前，肯定有它的的原因。」

▲▼薛凱琪人生觀。（圖／翻攝自小紅書/薛凱琪）

「那你就要好好去想原因是什麼，試著打開心扉，接受看看緣分要給我什麼，我這幾年學到，覺得凡事盡量去爭取，努力活著、努力工作，有些東西勉強不了，那就打開心看看，命運想和你說什麼。」

►38歲楊丞琳發「零修圖」美照　網歪：原來明星衣服也有線頭

關鍵字：

薛凱琪, 乘風破浪, 少女, 人生觀

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

陳若儀度假大秀纖腰美腿

陳若儀度假大秀纖腰美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

心事最多星座Top 3

心事最多星座Top 3

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

每天睡不飽？營養師：「含褪黑激素食物」多吃，讓你一覺到天亮

每天睡不飽？營養師：「含褪黑激素食物」多吃，讓你一覺到天亮

第一眼看到男人頭還是女人？一張圖秒測你「未來是否有錢」

第一眼看到男人頭還是女人？一張圖秒測你「未來是否有錢」

心太軟濫好人星座Top 3 ！　第一名輕易原諒，還幫對方找藉口

心太軟濫好人星座Top 3 ！　第一名輕易原諒，還幫對方找藉口

宋智孝最近「熱褲」穿上癮！一坐下「口袋外露」視線直逼腿根，超辣 熱到融化的「皮卡丘冰淇淋」太可愛啦！多款「寶可夢雪糕」推特爆紅 歐陽娜娜與「17歲神顏」張員瑛撞衫全套！她「超狂9頭身」氣場贏了 12星座表達愛的「4種模式」　雙子的愛很承重、天蠍卻很細膩 IKEA小鯊鯊開賣限量眾人搶排　開店不到半小時見底 劉詩詩罕見暗黑風辣到認不出！「下身整排挖空」極致曲線曝光 陳柏霖：香香的女生對整個世界都加分，曝「一種味道」會讓他立刻彈開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面