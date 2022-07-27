邵雨薇熬夜拍戲肌膚依舊超細緻！4招「抗痘去粉刺」保養秘訣曝光

▲邵雨薇擁有細緻透亮好肌膚，曾被男友吳慷仁大讚「360度零死角」。

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供、翻攝邵雨薇IG

以甜美清新氣質受到歡迎的女星邵雨薇，最近工作行程滿檔，尤其先前日夜趕拍的電影《我的麻吉4個鬼》剛殺青，但肌膚依舊維持著好狀態，身為MIT植萃保養品牌TRUE TISANE代言人的她就大方分享自己對抗痘痘、粉刺的保養秘訣，不僅在保養上用「秘密武器」調理惱人粉刺，連飲食也有小撇步，由內而外養出好膚質。

最近工作集中在拍戲的邵雨薇，在鏡頭前肌膚看起來依舊細緻光滑，但她卻透露因工作忙碌加上季節轉換，現在肌膚很敏感，只要花粉、灰塵或毛屑掉在臉上，肌膚就會發癢，而平時T字部位不太會出油、毛孔狀況也還OK的她，如果碰上外出工作口罩配戴時間久，就容易累積一些粉刺產生。

尤其最近長時間帶妝，又加上等戲時戴口罩，口罩裡的肌膚特別容易乾燥或有髒污堆積，因此她對於肌膚清潔就變得更為注意，「回家後我會加強毛孔清潔，盡量保持肌膚乾淨，對於肌膚的保濕和鎮定也會特別加強。」

而提到許多台灣女生困擾的痘痘問題，她透露自己印象中好像沒有遇過拍戲中長痘痘的尷尬狀況，「我比較少長大顆紅腫的痘痘，反而鼻子的白頭粉刺或肌膚敏感比較多，當下就會敷個不含酒精的溫和化妝水鎮定，或搭配使用抗痘精華急救保養。」

對她來說，長痘痘是肌膚正在鬧情緒，而鎮定、調理控油是當下最重要的保養原則，因此她會以從內向外調理的方式擺脫痘痘危肌。飲食上，為了讓火氣不要太大，平時盡可能每天只吃一包堅果，但如果感覺痘痘快出現時會暫停或減少攝取量，避免油脂分泌太旺盛，同時也要求自己多喝水。近期更習慣在水裡丟顆發泡碇，補充營養也幫助讓身體處在絕佳狀態，皮膚自然會跟著好。

肌膚保養上則是搭配她近期的心頭好TRUE TISANE金銀花抗痘調理精華，早晚沾取一兩滴在痘痘、粉刺上局部使用，就能大大減少出油及粉刺，尤其感覺快長痘痘時就一定會趕快使用，安撫鬧情緒的痘痘，解決肌膚小瑕疵。

▲金銀花抗痘調理精華是她近期的愛用品。

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