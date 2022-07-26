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昆凌澳洲行名牌珠寶不離身　38萬鑽戒差點搶走辣媽風頭

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▲▼ 昆凌,蔡依林 。（圖／翻攝IG）

▲昆凌於澳洲拜倫灣打卡，戴著Boucheron Quatre Radiant鑽戒。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

記者陳雅韻／台北報導

輕鬆度假時，會戴著什麼珠寶呢？經典款是女星們一致的選擇，正隨著老公周杰倫在澳洲工作的昆凌，於拜倫灣打卡時亮出寬版戒，正是法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）要價387,000元的Quatre Radiant 18K白金鑽戒；而天后蔡依林到金瓜石玩，則是寶格麗（BVLGARI）222,500元的B.zero1項鍊相伴，出遊一樣很時髦。

▲▼ 昆凌,蔡依林 。（圖／翻攝IG）

▲Boucheron Quatre Radiant 18K白金鑽戒，387,000元。（圖／Boucheron提供）

昆凌是Boucheron大使，收藏不少品牌珠寶，最常曝光的是充滿個性美的Quatre系列作品，獨特的幾何線條來自品牌位於巴黎方登廣場26號總店外觀，並將巴黎建築與塞納河畔光影融入設計之中，集合羅緞直線刻紋、鑽石圈、巴黎飾紋與同心圓刻紋4項符碼，辨識度百分百，昆凌與周杰倫戴過結合藍色陶瓷的對戒，此次在澳洲度假所戴的戒指為18K白金寬版鑽戒，存在感強烈，差點搶走三寶辣媽的風頭。

▲▼ 昆凌,蔡依林 。（圖／翻攝IG）

▲蔡依林輕鬆出遊戴著寶格麗B.zero1項鍊，一頭浪漫捲髮也很吸睛。（圖／翻攝jolin_cai IG）

蔡依林則是寶格麗擁護者，到金瓜石老屋咖啡店喝飲料，自拍時則秀出寶格麗熱賣的B.zero1 18K玫瑰金項鍊，圓形墜的外緣密鑲美鑽，更添華麗感，而她一頭浪漫捲髮也成為焦點，被網友讚美像極了大學生、長髮公主。

▲▼ 昆凌,蔡依林 。（圖／翻攝IG）

▲寶格麗B.zero 1 18K玫瑰金鍊墜，外緣鑲飾密鑲鑽石，222,500元。（圖／寶格麗提供）

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關鍵字：

昆凌, Boucheron, 寶詩龍, 蔡依林, 寶格麗, BVLGARI

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