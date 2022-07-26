保養不成反變醜！5個常見的「毀膚壞習慣」，你中了幾個？

▲只噴化妝水，對保濕沒什麼幫助。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

每天勤保養，怎麼肌膚仍不見起色？要知道護膚不正確，用再貴的保養品都是白費，錯誤的方式讓你沒變美，反而變醜，盤點5個大家易犯的毀容式保養，你也中了嗎？

#洗臉後只用化妝水

很多人以為洗完臉後使用化妝水就算是保養了，若是化妝水後沒有乳液鎖水，用再貴的化妝水也枉然，水分很快就會蒸發，讓肌膚以為缺水反而更容易出油。

#只有夏天要防曬

紫外線無所不在，一年四季都應該防曬，而紫外線也是造成肌膚老化很大的原因，即便有時候太陽不大，但是毫無防備的曝曬也會傷害肌膚，使肌膚慢慢變乾，皺紋也會因此提早出現。

#依賴吸油面紙

夏季天氣炎熱，皮脂分泌旺盛，使得肌膚狂冒油光，但若是一有油光就吸除，反而會讓肌膚分泌更多油脂，其實讓肌膚表面擁有少量油脂，反而具有保護作用，過度吸油反而讓肌膚產生更大問題。

#曬後趕快塗美白

大家都希望曬後能趕快白回來，卻忘了曬後最該做的是補水和舒緩，曬後的肌膚尤其缺水，這時應該做好保濕，若使用美白產品，容易引起肌膚刺激發炎反應，建議肌膚穩定之後，再進行美白才正確。

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#面膜敷到全乾

夏季不少人都會使用泥面膜，幫助深層清潔，記得遵守七分乾原則，別等到全乾才沖洗掉，這樣反而會吸取肌膚水分，使得肌膚變更乾。