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Jennie同款熊熊項鍊、超模愛包⋯　超難買IG洗版夯物「在這」都有

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記者王則絲／台北報導

想和喜歡的偶像入手同款，或是被時下火紅的爆款給燒到，卻發現這些品牌沒有在台灣販售，且代購難找、運費價格又昂貴，最後只好作罷，對於時尚迷們來說這樣的經驗肯定很多吧？近日全新的精品電商平台THE SPAACE開站了，一舉網羅IG上的洗版夯物，包括Jennie同款熊熊項鍊、超模愛包⋯⋯通通找得到。

THE SPAACE以國際選物的概念打造，不只網羅一線精品，更提供許多彰顯時尚品味的小眾品牌，品項亦不侷限在服飾，還囊括了配件飾品、潮流小物、居家擺設用品或是香氛選品。

▲THE SPAACE開站 。（圖／品牌提供）

▲THE SPAACE囊括眾多國外小眾品牌。（圖／品牌提供）

點入網站隨意瀏覽一圈會發現涵蓋品牌比想像中更豐富，女孩們最愛逛的手袋，包括被超模們一舉背紅的By Far、質感瑞典品牌Acne Studios、極簡主義Jil Sander每年都賣翻的扭結包、鬼才設計師Jonathan Anderson的個人品牌JW Anderson⋯⋯都找得到。

▲THE SPAACE開站 。（圖／品牌提供）

▲THE SPAACE開站 。（圖／品牌提供）

▲THE SPAACE開站 。（圖／品牌提供）

▲Jennie同款「熊熊項鍊」。（圖／翻攝自IG、官網）

為慶祝開站，THE SPAACE特別與飾品品牌Crystal Haze合作推出「乾燥玫瑰粉」與「沉靜天空藍」兩款限量獨家色小熊掛飾，而這款「小熊軟糖」項鍊正是與帶貨王Jennie的同款系列；此外，BLACKPINK全體成員以及超模們都愛用的手機鍊品牌String Thing也能買到，繽紛色系的串珠珠掛鏈，讓你一秒跟上Y2K風潮。

▲THE SPAACE開站 。（圖／品牌提供）

▲THE SPAACE開站 。（圖／品牌提供）

▲Y2K風手機掛鏈品牌String Thing。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

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關鍵字：

小眾, THESPAACE, Jennie同款, 選物, 精品

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