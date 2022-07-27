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做對3件事就能「有效抗老」！皮膚科醫師：別忽略光老化

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▲▼ 皮膚科醫師教做對3件事「有效抗老」 。（圖／翻攝ＩＧ,品牌提供）

▲皮膚科醫師表示抗老其實不複雜，做對3件事就有效。（圖／翻攝IG@ahc.official、@innisfreeofficial）

記者張毓容／綜合報導　

女生都想凍齡在年輕好狀態，也越來越多人開始重視抗老保養，但想延緩老化不一定要花大錢買貴婦乳霜或是讓保養步驟越疊越多才有效。小紅書上知名皮膚科醫師丹妮就分享了抗老的3大核心關鍵，只要做對這3件事，就能簡單有效做好抗老保養。

1.減少光損傷

紫外線是皮膚老化最大的敵人，尤其夏天更要重視「光老化」問題，要想抗老，首要任務一定是減少紫外線對於皮膚的傷害，有兩個部分要做好。首先是防曬，以「防曬ABC原則」來說，躲避（A）是最好的，其次是撐傘、戴墨鏡、帽子等硬防曬（B），最後是選擇適合自己的防曬乳（C）。

第二部分則是抗氧化劑的使用，抗氧化劑是繼防曬乳之後，讓皮膚免受紫外線傷害的最後一層防護欄，所以白天使用抗氧化劑也是很重要的，像是添加維生素C的精華、乳霜就是很好的抗氧化護膚品。

2.停止過度保養

近年來，不少皮膚科醫師常提到的皮膚發炎、皮膚炎症，也是加速皮膚老化的一個重要因素，長期的二次清潔、深層清潔和A醇產品不耐受還強撐著持續用，這些都是導致皮膚發紅、敏感的壞習慣，需要趕快改掉，不然小心會讓你老得更快。

3.選對抗老產品

挑選抗老保養品別過於在意「立即有感」，或許你會覺得這樣效果才好，但很有可能反而會變成過度保養，使得肌膚屏障受損，反倒會加速衰老。建議最好挑選是在能穩定肌膚狀況的同時，還能有效抗老的產品。

可搭配抗老新品

▲▼ 皮膚科醫師教做對3件事「有效抗老」 。（圖／翻攝ＩＧ,品牌提供）

▲嬌蘭 皇家蜂王乳雙導精華，30ml，NT$6,040。

嬌蘭經典抗老修護精華「皇家蜂王乳雙導精華」，將於8月推出全新升級版。全新添加白蜂蜜並運用升級版「黑科技」，打造煥白拋光精華與緊提修護精華，提升角質代謝功效，且能緊實柔滑廓線、修護緊緻肌膚。

▲▼ 皮膚科醫師教做對3件事「有效抗老」 。（圖／翻攝ＩＧ,品牌提供）

▲CHANEL 1號紅色山茶花活能修護露，100ml，NT$3,160。

一推出就狂賣的香奈兒1號紅色山茶花系列推出全新活能修護露，富含山茶花水精華、菸鹼醯胺與紅色山茶花活能萃取，但配方清透，一抹化開能迅速滲入肌底，賦予肌膚水潤感受，改善5大肌膚老化問題。

▲▼ 皮膚科醫師教做對3件事「有效抗老」 。（圖／翻攝ＩＧ,品牌提供）

▲ ONE BY KOSE 紅鑽煥光擊皺精華霜，20g，NT$1,700。

擊皺精華霜以品牌內濃度最高的高抗氧化成分「紅素」來改善肌膚損傷、抑制皮脂氧化，搭配印度苦楝葉淬取液、抗皺美白N(菸鹼醯胺)，幫助改善紋路、賦予肌膚光滑張力感。

►皮膚科醫師教「0成本抗老法」！　3招飲食秘訣吃出「凍齡體質」

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