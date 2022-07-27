每天睡不飽？營養師：「含褪黑激素食物」多吃，讓你一覺到天亮





▲現代人睡不好已成為常態。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活高壓忙碌，許多人都有睡眠的困擾，不是翻來覆去睡不著，要不然就是睡了很久還是很累，營養師余朱青分享，睡不好對人體的傷害是一直累積的，曾有研究顯示長期睡不飽，死亡率和睡足7小時的相比，男性高出26%，而女性也高出21%。

睡眠狀況和健康息息相關，營養師余朱青分享，國外曾針對2萬多名的成年人進行長達20多年的研究，追蹤結果發現，每天睡不到7小時的成年男性和睡足7小時的人相比，死亡率高出26%，而女性則多21%；如果睡眠時間再縮短，低於6小時的話，罹患心臟病風險可是會高於20%。

她也提到國內醫院研究發現，有睡眠障礙的人，也會影響肝臟健康，數據指出，睡眠問題的患者，罹患脂肪肝的機率相對增加78%。如果用睡眠時間來看，睡覺少於5小時，跟睡7小時以上的人相比，男性罹患脂肪肝機率增加28%、女性增加71%。

那麼到底要睡多久才夠呢？標準則可依照年齡和睡眠品質而定，根據美國睡眠基金會的建議，成年人睡眠少於6小時就可以說是是睡眠不足，而一般正常人要睡大於7小時才足夠，若是超過5天睡眠少於6小時，體重恐增加0.8公斤。

睡眠不足也會使體內激素分泌異常，像是褪黑激素被證實跟胰島抗性有很大的關係，而胰島抗性就是與代謝症候群、肥胖相關，因此營養余朱青建議大家，可以攝取一些含有「褪黑激素」的食物，像是蕃茄、洋蔥、黃瓜、櫻桃、香蕉、燕麥、米、玉米等等，牛奶、芝麻、南瓜子、杏仁果、黑核桃、薑也是好選擇。

除了挑對食物，睡前也盡量別使用3C產品，因藍光會影響睡眠，睡前2小時也不要重訓等激烈運動，建議做一些拉筋伸展的運動幫助睡眠。

▲（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）