fb ig video ETtoday search mobile

想換工作？先問自己6個問題　省下10年光陰

>

▲壓力,女性,睡眠。（圖／unsplash）

▲在工作時總會遇上決定是否要轉職的時候，可考慮幾個問題協助思考。（圖／Pakutaso、Pexels、pixabay，以下同）

編輯／借借

若問許多人現在生活中什麼事讓你最不開心，相信有不少人會直接回答「工作」，職場是生活的重心，對於自己的工作有時會遇到沒成就感、倦怠、職場人際、未來規劃等議題，對未來的不安感，也會成為想換工作的最大理由，英國最大房地產公司的共同創辦人羅伯．摩爾，建議問自己6個問題，來協助你下決定。

▲坐下,坐著,女性,上班。（圖／unsplash）

我喜歡現在的事業嗎？
有時候針對自己的事業，不是只有薪水高低而已，當然薪資也是考量的重點，但不能作為你選擇工作的唯一依據，重要的是對這事業、工作內容或是性質，你是否「擁有熱情」，而不是抱持著「這個工作實在爛透了，如果不是能賺錢我就會馬上離開」的心態。

▲開會,會議,主管,商業,辦公室,職場,工作。（圖／取自免費圖庫Pexels）

10年之後我是否還會喜歡這個工作？
工作生涯上遇到困難，是相當平常的，即便這份工作不好做、或是與你預期的有些微不同，但本質仍是你喜歡的，你能長期與這種心態相處，繼續吸收經驗。

▲壓力,女性,睡眠。（圖／unsplash）

如果遇上困難，我還會喜歡嗎？
在工作領域上一帆風順的時候，是不需要考慮熱情的，但人生的際遇總是起起伏伏，總會遇上低潮期，若面對困難的挑戰，熱情與堅持的立場就相當重要，沒有真正喜歡自己在做的事，便會容易放棄，最後一事無成。

▲▼辦公室、OL、上班族、職場。（圖／翻攝pakutaso）

是否已經具備足夠技巧與經驗？
在這份工作裡，你「已經」學到了什麼，你才能考慮與判斷要不要退出，不要白白地走這一遭，這才是真正的浪費時間，甚至你認為「我還有這些東西想學」，那就先別離開。

我的事業有市場嗎？
如果現在的公司仍是理想階段，卻遲遲無法轉成真正的收入，即便是再完美的計畫也只是空談，觀察現在正在做的事，是否真的擁有市場價值，這才是能真正走下去的關鍵。

▲開會,會議,職場,公司,辦公室.。（圖／取自免費圖庫Pexels）

公司是否能持續獲利？
在事業上炒短線，是無法永續經營的，而且一次次的重新啟動，在人生的任何階段都要付出最大的經歷，不要盲目投近黃昏產業，或是薪資收入水平過低的行業。

關鍵字：

職場, 生活, 金句, 成長, 心靈, 工作, 效率, 提升效率, 轉職, 換工作, 辭職

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

陳若儀度假大秀纖腰美腿

陳若儀度假大秀纖腰美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

心事最多星座Top 3

心事最多星座Top 3

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

迪麗熱巴罕見「造型翻車」全靠臉在撐！　油頭＋肩上一敗筆網罵翻

迪麗熱巴罕見「造型翻車」全靠臉在撐！　油頭＋肩上一敗筆網罵翻

沒時間運動？「走路減肥法」4個關鍵技巧學起來　走對就能瘦

沒時間運動？「走路減肥法」4個關鍵技巧學起來　走對就能瘦

張鈞甯氣質超絕！包緊緊仍碾壓紅毯　關曉彤108公分長腿搶焦點

張鈞甯氣質超絕！包緊緊仍碾壓紅毯　關曉彤108公分長腿搶焦點

擁有「好人緣」跟合群無關　4個特質讓大家都想跟你做朋友 饗饗新北首店12月開幕　新北市最新5家熱門餐廳大點名！ 楊祐寧與嬌妻「放閃親親照」被他曝光　Melinda第三套婚紗秀美胸 每天睡不飽？營養師：「含褪黑激素食物」多吃，讓你一覺到天亮 楊祐寧婚宴「賓客禮貌穿搭」！楊謹華湖水藍禮服、Melody選平價牌 斑點越來越多？皮膚科醫師曝「4大長斑壞習慣」　第一超多人都做過 把愛情看得最重要的3大星座女！Top 1能為愛放棄名利，甚至改變個性

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面