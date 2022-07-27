IKEA小鯊鯊開賣限量眾人搶排　開店不到半小時見底

▲IKEA內湖店開賣前排隊買小鯊鯊的人潮。（圖／網友Metori Lin授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA近期推大量新品上架，然而最受矚目的非小鯊鯊莫屬，此款比原來「網紅鯊鯊」還要小上幾乎一半的迷你版，在台灣宣布將開賣時就吸引許多愛鯊人士注意，近期陸續在各店每日限量上架，在內湖店賣場還沒開門前就排出購買長龍，開店不到半小時就有網友現場轉播留言「已見底」，看來新一代IKEA小網紅正式現身啦！

▲IKEA小鯊鯊布偶。（圖／翻攝IKEA官網）

IKEA受到許多人喜歡的鯊鯊布偶，因為表情與樣態逗趣累積超人氣，不但IG上美圖跟郊遊、生活照持續噴發，在facebook上還有破7萬人的粉絲專頁「鯊魚俱樂部」，而近期IKEA再推出55公分小鯊鯊並在台灣開賣，果然吸引許多鯊粉們前往購買讓它們「一家團圓」，在內湖店也出現開門前排隊買鯊的有趣畫面。

▲Metori Lin表示許多人專程前往購買，店員也有進行補貨。（圖／網友Metori Lin授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

而因為開門後有大量的民眾目的性購買小鯊鯊，讓小鯊鯊一度見底，店員也持續補貨，在被大鯊圍繞的小鯊鯊貨架出現明顯凹陷狀況，雖然補貨後沒有買不到的疑慮，但也有網友表示「可能下午就被賣光了」。

▲第一波網友買完之後，因店員持續補貨，仍有小鯊可買，但架上小鯊鯊數量明顯跟旁邊大鯊出現差距。（圖／網友Metori Lin授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

小鯊鯊抱枕總長為55公分，與現賣場內100公分長的鯊鯊抱枕相比，幾乎縮小到一半，更小空間也能容納，而且迷你的模樣也更有療癒感，有網友一次買就是2、3隻，台灣售價為299元。

而目前IKEA官方資訊顯示台灣7家分店，包括新莊、台中、新店、台北城市店均為缺貨狀態，目前僅內湖、桃園跟高雄有存貨，高雄店的庫存甚至僅只有5件以下。

台灣IKEA表示，小鯊魚從上周陸續開賣，因每家店的銷售狀況跟補貨狀況都不同，想購買的消費者可至官網確認各店貨況，目前官網上顯示均為首批到貨銷售狀態，之後也會陸續補貨，但數量有限。