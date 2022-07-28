會呼吸的面膜！森美妍「特潤煥白透亮面膜」　敷出韓妞般透光奶酪肌

▲森美妍「特潤煥白透亮面膜」高乘載頂級保濕精華及亮白精萃，對抗暗沉肌。

圖、文／東森自然美提供

羨慕韓國小姐姐白皙Ｑ彈的肌膚，宛如會透光的奶酪般美麗誘人嗎？偏偏台灣夏季天氣濕悶熱，走在路上還有紫外線零死角大放送，就連白肉底也會怕曬紅、曬傷、曬不均勻，因此，許多人會選擇敷面膜搶救夏季乾荒暗沉肌。森美妍「特潤煥白透亮面膜」以4D微導蜂巢布膜打造「會呼吸的面膜」，並高乘載頂級保濕精華及亮白精萃直送肌底，獲得使用者大好評！「森美妍特潤煥白透亮面膜」即將於7/29(五)22:20在東森購物46台好評開賣，把握機會囤貨，徹底完封夏日肌膚困境。

再懶也要敷面膜！15分鐘快速修護曬後不安定肌

台灣夏季經常出現「危險級」紫外線過量警示，長時間曝曬不僅影響肌膚健康，紫外線照射也常伴隨曬紅、曬黑、曬傷並加速肌膚老化、膚色不均。太陽的炙熱高溫也容易伴隨爆汗出油，導致肌底缺水、外油內乾且毛孔粗糙，除了勤加強保濕，選對清爽、無負擔的高效亮白保養方式快速修護，才能快速還原漂亮臉蛋。

薄薄一片敷在臉上，冰涼有感又不費力的面膜，成為許多人再懶也不會省略的的夏季保養聖品，透過全臉覆蓋15~20分鐘的時間，除了舒緩鎮定曬後肌膚，還能讓面膜緊緊包覆每一寸毛孔，幫助活性成分滲透達到較佳的亮白潤澤效果。然而，停留在肌膚上黃金修護時間一定要讓保養效果發揮最大值，不論精華成分及布膜材質透氣度，都是入手時必須精挑細選的重點。

4D微導蜂巢高乘載亮白保濕精華 夏日奶酪肌水潤、亮白一次GET

森美妍「特潤煥白透亮面膜」採用「會呼吸」的4D微導蜂巢氣墊布膜，以天然植物纖維結合純淨硅藻製成，材質輕薄、透氣卻可乘載高含量的亮白保養精華液直達肌底，零死角全面修護，其高服貼度且極致親膚的特性，即使敏弱肌、醫美術後也適用，敷在臉上好感度爆棚。

有了好的4D微導蜂巢氣墊布膜做基底，才能絲毫不浪費高效精華的修護神力！森美妍特潤煥白透亮面膜嚴選「法國藍寶石亮白精粹」對抗暗沉，這是一種生長於法國的歐囊鏈藻，會隨著不同強度的光線、海水潮汐和深度，藉由光折射確保最佳光源擴散到葉綠體內，因此變化出美麗色彩，猶如深海中的藍寶石般耀眼，透過法國藍寶石精粹喚醒肌膚原生淨白發光力；此外，森美妍特潤煥白透亮面膜也採用「三重高效美白成分」，包含被譽為「美白黃金」的光果甘草、α-熊果素及菸鹼醯胺等，都是安全穩定且有豐富測試報告的人氣亮白精華成分，助攻曬後肌膚的亮白修護。

▲「特潤煥白透亮面膜」4D微導蜂巢氣墊布搭配三重高效美白成分，曬後肌膚神隊友。

入手奶酪肌神隊友！急救保養、加強淨白潤澤都好用

保養向來沒有捷徑，唯有選對方法才能發揮最大效益，而面膜就很適合日常保養之外，在夏季曬後作為急救保養使用。為了提升面膜保養的效益，建議敷面膜前一定要先徹底清潔肌膚，並在敷上面膜時，調整眼睛、嘴巴周圍確認是否舒適貼合，敷15~20分鐘即可取下，臉上的精華液透過輕拍按摩加強吸收；也可以取下面膜後再度清潔肌膚，重新按照日常保養程序加強保養，深度淨白潤澤。無論需要曬後急救保養或加強美肌指數，入手奶酪肌神隊友森美妍「特潤煥白透亮面膜」，鎖定7/29(五)22:20在東森購物46台好評開賣。

▲森美妍「特潤煥白透亮面膜」4片入(盒)/$1,500

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