說・流行／布蘭妮20年前穿搭回歸！解密緊身、低腰的「Y2K」為何燒

實習記者蔡孟廷／綜合報導

總有人說「時尚是個圈」，近來「Y2K」穿搭重新流行、越來越多品牌順著這股復古風潮，推出一系列低腰、緊身設計。到底什麼是「Y2K」？和20年前偶像們的穿搭，有什麼關係？設計師經常從古著（Vintage）和歷史作品（Archive）中找尋靈感，如今的Y2K風格，自然也能從當年的設計中看見。

「Y2K」指的是千禧年，也就是西元2000年，其中Y代表「Year」、2K是「2000」，那是每百年才能一遇、跨越世紀的年代，是末世也是嶄新未來。而說到千禧年，風靡全球的兩大偶像，一是小甜甜布蘭妮（Britney Spears）、二是艾薇兒（Avril Lavigne），正好一個性感甜美，另一個龐克搖滾。

▲千禧年兩大偶像艾薇兒與小甜甜布蘭妮專輯封面穿搭仍可參考。（圖／翻攝自索尼音樂官網）

在她們當時專輯封面的穿搭，可以看到很多現今Y2K風所流行的單品，如小甜甜布蘭妮以亮色為主，亮片緊身上衣、緊身低腰迷你裙讓她的好身材一覽無遺，上衣更和背景的藍色相映成趣；艾薇兒以深色為主，穿著低腰牛仔褲，在外套下，是鮮豔的水藍色上衣和大紅色的內褲頭，大膽的撞色，表達出她性格中的叛逆與不羈。

同時還有配件更強化她們的個人特質，艾薇兒身上由丹寧布與金屬環製成的腰帶，讓她增添了一分陽剛氣質，而小甜甜布蘭妮水藍色的肚臍環，則讓她造型的性感程度更上一層樓。兩大女星約20年前的服裝，穿越到現代又是浪潮。

▲MIU MIU在2022年再度推出超低腰迷你裙。（圖／翻攝自MIU MIU官網）

精品品牌也有同樣的妙趣，MIU MIU在2022年春夏，用超低腰迷你裙，做為2022年最大的驚喜，設計師Miuccia Prada曾在某次採訪中提到，疫情趨緩、大家逐漸回到辦公室上班，這季的設計便是以此為發想。

乍看之下會覺得極短上衣和超低腰裙的搭配太過大膽，但這些看似前衛的造型，早在2002年的MIU MIU就已經出現過了，打破傳統審美之中對長腿短身的要求，進而去創造一個不是那麼完美的比例。帶著金屬質感與鮮豔螢光色所交錯產生出科技式的烏托邦，碰上進入21世紀的樂觀主義，正是編織出千禧時尚最大的兩大核心元素。

▲DIOR 2001秋冬高級成衣形象照，至今仍不過時。（圖／翻攝自DIOR官網）



傳統中的DIOR，似乎是個冷冽、高貴的千金，然而1996年DIOR任命John Galliano為創意總監，有了不同氣象，尤其經典的是2001年秋冬的形象照，運用大量霓虹色背景佐以閃電特效，再配上模特兒身上的緊身上衣、低腰長褲和過分誇張的動作，創造出了｢千禧未來感」，可以看出當時人們對未來的期待。

隨著科技與網路進步、越來越多自媒體的產生，人們接收訊息的管道愈發多元也可以說紊亂，再碰上2019年開始將全球搞得天翻地覆的的新冠疫情，不知何時能夠回歸正常生活，以及對確診的焦慮感，或許這樣的群體不安，使人們想找回千禧年時，對世界的期待與憧憬，因而去模仿那些鮮豔、多彩的穿搭，進一步促成Y2K風潮的回歸。對經歷過千禧世代的人而言，那是一段特別的記憶，對時下Z世代年輕人來說，則成為對過往時代的美好綺想。

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