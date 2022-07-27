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歐陽娜娜與「17歲神顏」張員瑛撞衫全套！她「超狂9頭身」氣場贏了

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記者王則絲／台北報導

女星歐陽娜娜近年著重在大陸發展，累積高人氣的同時，時尚資源也越趨強大，成為女孩們紛紛效仿的icon。日前歐陽娜娜拎上一只MIU MIU手袋擺拍穿搭，沒想到與南韓17歲「最強神顏」張員瑛「撞衫全套」，在張員瑛驚人的9頭身逆天身材旁，歐陽娜娜的氣場瞬間被削弱不少。

▲歐陽娜娜撞衫張員瑛。（圖／翻攝自IG微博）

▲歐陽娜娜整身MIU MIU造型。（圖／翻攝自微博）

歐陽娜娜身上的代言囊括眾多品牌，不只是GIVENCHY的品牌大使，也與LOUIS VUITTON關係友好，是許多精品品牌的寵兒。這回歐陽娜娜穿著MIU MIU的成套造型，以貼身的藍色針織衫搭配百褶短裙和長筒襪，營造學院女孩風格，手上拎著的小手袋為MIU MIU-Miu Wander系列，水藍色款式顯得特別清爽俏皮。

▲歐陽娜娜撞衫張員瑛。（圖／翻攝自IG微博）

▲張員瑛湊巧與歐陽娜娜撞衫全身。（圖／翻攝自IG@for_everyoung10）

不巧，韓女團IVE成員張員瑛與歐陽娜娜「撞衫全套」，年僅17歲的張員瑛有「最強神顏」之稱，並擁有173公分的高挑身材，與精緻小巧的臉蛋形成對比。張員瑛同樣穿著藍色拉鍊針織衫，不過她以內搭襯衫的方式，來製造更濃厚的學生感，且她把百褶短裙穿在低腰處，巧妙露出一截腰部，卻絲毫沒有壓縮到腿長，全身照裡呈現她「9頭身」的驚人身材比例，瞬間就把歐陽娜娜的氣場給壓下去了。

▲歐陽娜娜撞衫張員瑛。（圖／翻攝自IG微博）

▲古力娜扎也帶貨Miu Wander手袋。（圖／翻攝自微博）

這款Miu Wander手袋其實受到大量的女星們支持，除了歐陽娜娜之外，包括韓星潤娥、李惠利、李瑜美⋯⋯都曾為它帶貨，日前大陸新疆女星古力娜扎也以粉紅色套裝示範了緞面光澤的粉色Miu Wander手袋。

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關鍵字：

歐陽娜娜, 張員瑛, Miu Miu, 撞衫

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