漫威推出天價「150克拉」無限手套　原來花「七億」就能成為薩諾斯

記者王則絲／外電報導

漫威工作室日前在聖地亞哥的動漫展上釋出了一項消息，首度曝光與珠寶設計公司ECG（East Continental Gems）合作的天價周邊「150克拉無限手套」，上頭鑲嵌的全是貨真價實的巨大珍貴寶石，要價高達2,500萬美元，約台幣超過七億元，可謂史上最昂貴的電影周邊。

▲漫威宇宙的「無限手套」是十分有人氣的周邊商品之一。（圖／翻攝自marvel）



還記得在漫威宇宙電影《復仇者聯盟：無限之戰》（Avengers：Infinity War）中，薩諾斯收集到6顆寶石並完成他的無限手套，一個彈指便讓宇宙一半人口消失嗎？超強大的神級武器「無限手套」，當時成為最熱門的電影周邊之一，然而，其中最貴的版本由漫威公司在近日正式曝光。

▲Marvel官方釋出與ECG合作打造的「150克拉無限手套」。（圖／翻攝自Marvel）



這隻天價無限手套上頭鑲嵌的寶石每一顆都不可小覷，時間寶石（Time Stone）為一顆近23克拉的哥倫比亞祖母綠、空間寶石（Space Stone）採用超過30克拉產自馬達加斯加的藍寶石、現實寶石（Reality Stone）由來自非洲莫桑比克產的橢圓形天然紅寶石、力量寶石（Power Stone）是超過35克拉的巨大天然紫水晶、靈魂寶石（Soul Stone）以錳鋁榴石製成、心靈寶石（Mind Stone）則是超大顆的矩形切割黃鑽製成，全部加總150克拉的珠寶，售價高達2,500萬美元，約台幣738,500,000元。

▲「150克拉無限手套」上頭的六顆無限寶石，全是由巨型寶石打造而成。（圖／翻攝自Marvel）



漫威消費產品部副總裁Paul Gitter在聲明中表示：「粉絲和收藏家是漫威非常重要的消費者，因為他們每天都真正過著漫威的生活方式，並且一直在尋求新的、獨特的方式與漫威宇宙建立聯繫。」、「我們覺得這個正宗的寶石系列既酷又出人意料，擴展了漫威品牌的影響力。」